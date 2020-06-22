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五部门印发方案推动工业锈带变生活秀带

本报记者  韩  鑫

2020年06月22日07:40  来源：人民网－人民日报
 

　　工业遗产是工业文明的见证，也是人类文化遗产的重要组成部分。我国有宝贵而丰富的工业遗产，如何在进行有效保护的同时，挖掘出其合理利用的价值？

　　日前，国家发改委、工信部、国资委等五部门联合印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》，对我国工业遗产保护利用形成具体指引。

　　国家发改委国土开发与地区经济研究所综合研究室主任贾若祥认为，近年来，我国加大了对工业遗产的保护和综合利用力度，目前总体还处在积累经验的探索阶段，主要与科普教育、文化旅游等融合，通过产业融合发展盘活工业遗产的存量建设用地，从而使工业遗产焕发新生。

　　在贾若祥看来，方案列出了具体的推进路径，“一方面，将工业遗产保护利用纳入到保护传承传统优秀文化的高度考虑，另一方面，发展以工业遗产为载体的体验式旅游、研学旅行，形成工业文化旅游新模式。”

　　老工业城市是我国工业遗产空间集聚度最高的区域，也是保护利用中最难啃的硬骨头。此次方案明确将保护利用的主体指向老工业城市。

　　“通过给工业遗产‘去锈’和‘上秀’，促进工业遗产由‘工业锈带’向‘生活秀带’转变，使老工业城市在现代化建设中旧貌换新颜。”贾若祥说，方案将推动工业遗产保护利用与城市功能提升协同考虑，这意味着工业遗产保护利用将成为城市转型发展的重要途径。

　　工信部产业政策与法规司有关负责人认为，工业遗产保护利用工作仍存在一些问题，主要表现为各地工作开展不平衡、工业遗产活化利用模式单一、对发展工业文化认知不足等，急需部门协同，形成合力。

　　目前，工信部正组织开展第四批国家工业遗产认定申报工作，将支持各地优先推荐老工业城市工业遗产项目，进一步激发工业遗产在促进城市转型发展中释放更大动能。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月22日 12 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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