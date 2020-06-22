抓住消费观转变的新契机（新视角）

商超、餐饮人气回归，实体消费逐步升温；“云直播”“宅经济”方兴未艾，线上消费生机勃勃；“地摊经济”“夜经济”繁荣起来，街头巷尾升腾起人间烟火气……

今年数据显示，社会消费品零售总额5月份同比名义下降2.8%，降幅再次收窄4.7个百分点，市场销售连续3个月好转。这表明，随着社会生产生活秩序逐步恢复，被抑制许久的消费需求正有序释放出来。然而经过疫情，人们的消费心理和观念也发生了改变，对经济社会发展将产生更加深远的影响，一些新的机遇诞生。

经历疫情冲击，不少人健康理念升级更新，愈加注重“健康消费”；实体商店关门闭户，新型线上消费模式不断涌现，网上下单成为大众的消费习惯；更多年轻人重新审视自己的消费观，主动摒弃盲目攀比心理，回归理性消费……凡此种种，既反映出疫情对生活方式的影响，同时也折射出人们消费观念的嬗变。不久前复旦大学管理学院等机构联合发布的报告显示，消费者目前更倾向选择能够提供安心、健康、高品质、可持续性服务的商品。在某种程度上，一种更健康、理性、可持续的消费观念正逐渐形成。

近些年，随着物质生活水平不断提高，消费需求持续增长、规模不断扩大。人们的消费观念从对“量”的追求日益转向对“质”的提升，从聚焦短期满足转向重视长期实际需求，绿色消费、理性消费、可持续消费等消费趋势显现。疫情期间，人们重新审视生活的本质需求，这种新的消费观念也逐渐得到认可与巩固。正因如此，疫情缓解后消费稳步回升，但所谓“补偿性消费”并未汹涌而至；“努力存钱”成为很多人的理财计划，但升级类商品消费依然表现活跃。

消费观念的变化，会促进供给侧的创新和发展。“哪里有需求，哪里就有商机”。作为生产的最终目的和直接动力，消费偏好的改变，不仅能够推动企业转型升级，还有可能创造出一片新的蓝海。比如，为满足疫情期间的消费需求，“宅经济”“云生活”应运而生。另外，消费者新诉求的实现也仰赖于供给创新。只有供给侧同步发力，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，才能更好满足人们的消费偏好。正是在这个意义上，消费与生产如同一枚硬币的两面，二者相辅相成、相互促进。

在疫情防控中产生的新的消费观念和模式，也将随着疫情防控常态化而进一步巩固和发展，这对社会生产来说是一个新机遇。如何满足新的消费观念和行为，是下一步众多企业、商家需要思考的，也只有抓住了新机遇，才能抵御住疫情冲击，逆势上扬，活得更好。

(责编：李都也(实习生)、李栋)