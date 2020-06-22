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刷单"灰色产业链"活跃 部分主播借此抬高身价以获取利益

李雪钦

2020年06月22日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　电商直播正火，刷单、数据造假等形成的“灰色产业链”也开始入行。据调查，如今互联网上暴露的直播刷单方式五花八门：增粉100人只要8元、“1288赞+88条真人评论+10万播放”只要30元……更有甚者，仅靠一个刷单软件，粉丝评论、销量甚至发言的间隔时间，都可以随意设置。刷单危害大，直播平台如果放任此类造假业务，电商直播发展前景堪忧。

　　刷单“灰色产业链”之所以活跃，是因为有从业者热衷于制造“虚假繁荣”：部分网红主播通过购买刷单服务虚构自己的人气和带货能力，继而抬高身价以获取利益；部分商家通过刷单美化业绩，想通过数据吸引那些从众的消费者；某些平台借刷单提升用户活跃度。

　　“刷”出的“虚假繁荣”，其实是在开电商直播行业的倒车。就拿主播刷单来说，不仅对平台上其他主播是一种不正当竞争行为，而且对其带货的商家、品牌方构成欺诈。“主播刷单一时爽，商家退货泪两行”，刷单导致的退货常使商家利益受损、苦不堪言。据报道，有主播找商家要5万元出场费，然后转头拿3万元刷单。而真人操作刷单，就意味着要退货。这样一来，商家还得收拾退货“烂摊子”。

　　值得关注的是，销量、评论造假会降低消费者对于主播、商家乃至直播平台的信任，一旦对“直播带货”产生反感并避而远之，会影响直播平台的商业生态和发展空间。总而言之，刷单使直播信誉受损，加剧带货泡沫化，让商家、消费者等陷入“迷阵”，长此以往，整个行业都会陷入泥淖。

　　只有真实的数据才能带来健康的发展，千万别让刷单“灰色产业链”毁了“直播带货”的前途。各电商直播平台、主播和商家的诚信自律不可缺失，尤其是平台，要切实履行相关责任，建立更为完善的数据造假识别打击机制，从技术和规则层面进行双重约束：采用技术手段对数据造假等各类作弊行为进行实时拦截，同时对各类数据造假行为严厉处罚，情节严重者建议永久封号。

　　有网络电商专家表示，网红直播“带货”本质是电商，只要存在刷单、买好评等行为都是违法的，在《反不正当竞争法》及《电子商务法》中是明确禁止的。刷单造假损害市场信誉、破坏行业根基，亟待相关部门加强监管力度，提高违法成本，建立网上巡查机制和“直播带货”信用体系，形成常态化的数据打假行动，挤干“注水”爆款，让电商直播行业健康有序发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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