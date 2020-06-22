郭树清：不搞大水漫灌、赤字货币化和负利率

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中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在视频连线中透露，近期，中国银保监会拟推出六项举措，支持资本市场发挥更广泛更积极的作用，具体内容包括：
一、增加新的机构投资者。
二、加大权益类资管产品发行力度。
三、推进银行与基金公司、银行与保险公司等各类机构深度合作。
四、引导商业银行有序处置非标不良资产，鼓励新设理财子公司加大证券投资。
五、支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。
六、对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。
同时，郭树清指出，在宏观经济政策领域，国际社会要加强沟通协调，尽可能形成合力，增大正面效果，减少不利影响。
首先，大型经济体应当主动考虑自身政策的外溢效应，自觉平衡好内外部影响。在以美元为主导的国际货币体系中，美联储一定程度上扮演了世界央行角色，对全球经济金融稳定发挥了重要作用。但在制定政策时过于“内向”，就有可能侵蚀全球金融稳定的基础，也很可能会透支美元和美国信用。
第二，三思而行，需要为未来的日子留下余地。目前来看，疫情还可能在一段较长时期内与我们的生活并行共存。不少国家和地区还在谋划出台新的刺激措施。中国十分珍惜常规状态的货币财政政策，我们不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率。
第三，世界上没有免费的午餐，怎么能够让这么多中央银行开动印钞机，去无限量地印发货币呢？金融业内人士不能不懂得，开出空头支票也必须付出代价。
第四，金融体系富有韧性通常是经济强健的表现。但是，当实体经济尚未重启，股票市场却依然高歌猛进、不断上涨，金融市场与实体经济背道而驰，这样的扭曲空前显著。
第五，尽管目前通货膨胀总体还不明显，但考虑到国际供应链恢复还需要较长时间，要素成本会进一步上升，加之货币派生机理变化，通货膨胀也有可能卷土重来。此外，还需要考虑的是，大规模刺激政策将来如何退出。进入的时候，四面八方都欢欣鼓舞，退出的时候可能将十分痛苦。
此外，郭树清表示，将与香港金融管理部门保持密切沟通，为进一步巩固香港国际金融中心地位、深化两地金融合作创造更加有利条件。
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