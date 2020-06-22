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科创板一周年：成效初步显现，如何行稳致远

2020年06月22日07:46  来源：人民网－国际金融报　
 

今年是中国资本市场发展30年，作为改革先行者的科创板亦迎来周岁生日。

6月18日，第十二届陆家嘴论坛的浦江夜话环节，中外嘉宾就科创板相关问题展开讨论。

如何总结科创板的经验成果，进一步完善体制机制，推动中国资本市场深层次改革？科创板在制度与政策层面，还有哪些优化或完善的空间？

全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍对《国际金融报》记者表示，注册制的改革、科创板取得阶段性的成果，主要体现在两方面：一是科创板为科创企业运用好资本市场的资源创造了渠道，具有引领和示范效应。二是注册制经过一年的试点，不断总结经验，所以才会有下一步推广到其他板块的安排，这点对深化资本市场改革意义重大。

支持科创成效初步显现

截至今年6月12日，科创板实现110家公司发行上市，累计筹资额1274亿元，总市值1.71万亿元，日均交易额156亿元，上市股票涨跌幅中位数111.25%，两融日均余额86亿元。

焦桐共享金融研究院负责人左剑明对《国际金融报》记者表示，“科创板的设立，提高了企业在一级市场股权融资的便利性。企业在未上市以前，往往难以获得有效金融支持，而随着注册制的到来，迈进资本市场大门的速度明显加快，加之对新兴产业美好前景的憧憬，估值定价也水涨船高。所以，在给科创板打分的过程中，不仅看场内‘记分牌’，还要计算上场外得分情况。”

自诞生以来，科创板对高科技公司彰显出较大的吸引力。安信证券分析师诸海滨在接受《国际金融报》记者采访时表示，科创板开板一周年，51家TMT公司成功上市，板块的引领性和示范性显著。整体来看，以半导体为代表的“硬核”科技涵盖芯片设计到半导体材料、半导体设备再到IDM全产业链，以信息安全、云计算为代表的“软件”产业链公司和以电子元器件、高端电子材料等“硬件”产业链公司三分天下，分别有16家、20家和15家。

独立财经评论人布娜新在接受《国际金融报》记者采访时表示，科创板作为注册制实验田，在诸多制度建设上都具有较大突破。未来，科创板还需要进一步发挥示范作用，增强资本市场对科技创新企业支持力度，不断完善资本市场监管机制，打造一个规范、透明、有韧性的资本市场。

深刻影响各方参与主体

过去的一年是不平凡的一年，为深度参与科创板的市场各方，皆留下了深刻的烙印。

券商作为保荐机构，一路陪伴科创板企业上市。海通证券股份有限公司党委书记、董事长周杰表示，服务科创板企业是一个全新的领域，包括信息披露、保荐责任和销售定价、销售队伍的建设、估值能力等方面都需要提升，倒逼券商必须对人才队伍建设、管理流程完善以及激励机制提升方面做出一些重大改革。

设立一年以来，科创板不断积累经验，审核速度持续加快，将审核时间从平均65天减少到47天，考核题目的数字从原来的47.4道减少到目前的30.2道。

关于审核“加速度”，上海证券交易所副总经理刘逖认为，第一，问询更精准。突出重大性、针对性，重点关注影响投资者判断的一些关键问题，避免前期类似于题海战术的免责式问询，问题设置上尽量做到减量、提质、增效。第二，更高效。随着审核能力的提升以及中介机构的经验积累，整个审核过程更高效。第三，更务实。严格围绕发行上市条件和信息披露的要求把关，不在明确的条件之外设立新的关口、提高门槛。第四，更协同。优化审核作风，强化服务意识，帮助发行人、中介机构理解监管机构的一些想法，提高中介机构的回复质量。

引导更多长期投资者参与

中国市场并不缺少资金，但缺少真正做长期投资的“长钱”。

上海证券交易所理事长黄红元指出，从制度供给的角度看，科创板目前亟待解决的短板问题，也是国际最佳实践中反映出的有效经验，就是要鼓励引导长期投资者参与科创板。

黄红元透露，下一步，上交所将配合证监会积极研究推出鼓励、吸引中长期投资者的制度。条件具备后，拟通过自愿安排或承诺等方式，对真正采取长期策略的机构投资者建立公开备案名单，使其在发行询价、定价、配售过程中发挥更大作用，获得更多的机会，并自愿承担长期投资的相应责任，推动市场投资者结构逐步趋于合理。

复旦大学经济学博士、财经学者王国进在接受《国际金融报》记者采访时认为，关于长期投资者制度是对科创板制度的一种较大跨越和创新。目前的科创板上市企业有很多潜力无穷的独角兽，但是也有不少令普通投资者无法看清发展前景的隐形冠军。所以，长期投资者一定是有丰富投研水平的实力投资机构。这样的投资机构不但要看得清方向，还要耐得住寂寞，承担得起风险。

板块政策具有优化空间

中国的科创板需要更好地帮助科技企业成长，也需要继续发挥资本市场试验田的作用。

伦敦证券交易所首席执行官大卫·施维默在连线时表示，首先必须要有很好的信息披露和严格的监管体系。信息披露需要有一个平衡，一方面要让发行人承担起责任、公布信息，让投资者可以去评估风险和机会；同时，披露准则也要具备灵活性，让企业能够快速募集资金。另一点就是需要培养一个投资者群体，包括市场的参与者、分析师以及承销商。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长兼总经理尹志尧认为，科创板的重点是推动科创企业发展，特别是硬科技金融企业的发展。硬科技金融企业研发投入特别大，相应的财务表现就不是很好。所以希望科创板在这方面进一步研究政策，能够促进科创企业敢于大量投入研发，不至于太担心亏损的问题，主要是看企业竞争力、产品的竞争力和发展速度。

希望更多优质公司来报到

关于科创板的改进空间，上海市经济学会证券市场研究专业委员会主任、华东师范大学教授叶德磊对《国际金融报》记者表示，一是应尽快编制并出台科创板指数；二是科创板与创业板应错位竞争，注重吸引具有真正高科技含量的公司来上市。三是考虑到科技含量高的公司往往伴随较高的经营风险，对此类公司的上市条件、经营业绩方面的要求，应进一步放宽，退市也应更加坚决一些。

应进一步完善板块基础制度。王国进建议，希望在科创板的制度创新中，考虑放开“t+0”交易；对于上市公司和中介机构的作假行为大幅提高惩罚力度，并严格执行退市制度；由于科创板事实上在为注册制的全面推出积累经验，为确保中国股市的健康发展，建议今后退市企业与上市企业基本达成平衡，保证A股上市企业总体数量不要增加太多。

“希望更多优质公司来科创板报到。”左剑明表示，股市的生命线就是上市公司质地，目前来看科创板平均90倍市盈率，处于显著高估状态。如果成长性突出，那可以用时间来加以消化；如果平淡乏味，那随着时间的推移，股价自然会向均值靠拢。所以，希望通过科技进步打通“任督二脉”，企业在开辟新蓝海的同时，能够有效降低成本，从而提升竞争力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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