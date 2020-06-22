股债市场波动加剧 基金公司花式避险

面对市场存在的诸多不确定性风险，基金公司为了减少投资者的损失，避免频繁交易追涨杀跌，推出了众多封闭式、定期开放式和设置最短持有期限的基金产品。

波澜起伏的A股市场下，采用定期开放式、封闭式和设置最短持有期限运作的基金最近出场率有点高。

今年以来，公募基金发行市场较为火热，在已成立的新基金名单中，除了创业板、新三板基金等创新型产品获众多投资者追捧外，还不时出现些许爆款基金，这些基金并非可以随时申购或者赎回，有些采用了最短持有期运作，有些则是封闭式或者定期开放式运作。这些基金的共同点在于，均有在合同中明确基金赎回的限制性条款，并非所有交易日都可以办理赎回业务。

而基金封闭运作最大的好处在于避免投资者频繁交易追涨杀跌，但也会面临封闭期间市场大幅波动，不能赎回的流动性风险。上述多种运作模式中，定期开放式基金最受基金公司青睐。据《国际金融报》记者不完全统计，截至6月18日，本月向监管递交注册材料的定开基金数量多达20余只，涉及数十家基金公司。

限制申赎回避波动

面对市场存在的诸多不确定性风险，基金公司为了减少投资者的损失，在今年扎堆推出了众多封闭式、定期开放式和最短持有期限的基金产品。比如，今年年初火极一时的科创主题基金，该类基金有部分采用了封闭式运作，封闭期限均为3年。根据基金招募说明书，在封闭期结束前，该基金均不可办理申购和赎回业务。

二季度新推出的创新产品创业板战略配售基金，均采用了两年封闭式或两年定期开放式的运作模式。随后推出的可参与新三板精选层股票投资的基金，大部分也采用定期开放式运作，封闭期为一年。

近期新成立的数只爆款权益类基金，均设置了一定时长的持有期限，投资者一旦确认基金申购，在随后规定的期限内不得赎回，当持有时间大于或等于封闭期时，则可以赎回。

6月16日成立的百亿基金中银顺兴回报一年，设置了最短1年的持有期限，该基金虽未限制申购日期，但一旦投资者买入，最短持有期内持有人不得提出赎回申请。同样，首募规模超300亿元的易方达优质企业三年设置了3年最短持有期限。此外，市场存续的一些明星爆款产品，其背后的基金经理更擅长做长期价值投资，也设置了最短持有期限，比如兴全社会价值三年、睿远均衡价值三年等。

除此之外，为了避免投资者管不住自己的钱包，从而出现频繁买卖基金，追涨杀跌等现象，还有一些基金公司推出了只能定期赎回的基金。比如，日前成立的博时健康成长双周定期，根据基金招募说明书，该基金运作方式与定期开放式和普通开放式基金存在些许差异。该基金并非每个工作日开放赎回，基金持有人仅能在赎回开放期内申请赎回基金份额。因此，若基金持有人错过某一赎回开放期而未能赎回，则其基金份额将至下一赎回开放期方可赎回。

中长期投资选定开

相比于封闭式基金和最短持有期限的基金，定期开放式基金在众多基金公司中更为常见，此类基金采用的是封闭和开放相结合的管理模式，每封闭一段时间定期开放申赎，通常封闭期从1个月至5年不等，这类基金封闭期限种类较多，可为投资者提供适合的流动性需求，避免出现最短持有期限未到却想要赎回的尴尬。

Wind数据显示，截至6月17日，市场可统计的1141只定开基金年内平均收益率为2.51%，实际上由于封闭期限大不相同，定开基金的净值表现也存在显著分化。年内收益率最高的1只定开基金达到31%，封闭期为3年，排在其后的定开基金，封闭期皆设定在3年。

具体来看，年内收益率超20%的定开基金，封闭期多半长达2年或3年，也有少数封闭期为3个月，封闭期在3个月、6个月、1年或18个月的部分定开基金年内收益率普遍告负，这也与今年股债市场双双大幅波动有较大的关系。

据《国际金融报》记者不完全统计，截至6月18日，本月向监管递交注册材料的定开基金数量多达20余只，涉及数十家基金公司。

睿资投资俱乐部主席吴疌在接受《国际金融报》记者采访时表示，定开基金有利于基金经理实施中长期投资策略，且不会因为部分投资者追涨杀跌的行为导致基金经理因为流动性原因进行操作，导致损害全体投资人的利益。定开的挑战在于如何获得投资者的高度信任。

但定开基金也并非能做到长期收益稳健，曾经的定开大户东方红资管旗下3只三年定开基金曾在2017年斩获超50%的全年收益，但今年年内收益均只超过2%，目前还处在新一轮封闭期内。

吴疌认为，投资者需根据自身投资需求来选择适应的定开基金，如果没有短期流动性需求，选择封闭期更长的基金会更合适。

除了目前定开基金可能遭遇流动性风险以外，吴疌表示，其最大风险投资策略并非一定是中长期。比如，基金经理可能以短期操作为主，每年换手率和一般非定开的普通基金一样，或者持有大量短债，却采用一年期封闭式运作。

吴疌认为，选择定开基金关键在于对基金合同的掌握，了解基金投资策略和投资操作有关的限制性条款，能够接受封闭期内净值的大幅波动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)