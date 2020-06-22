实探水产市场：三文鱼销售遇冷，但长期影响有限

东方国际水产中心门庭冷落。

附上检验单的盒马海鲜产品

冷清的盒马日料餐饮区

市场内多家商户大门紧闭

图片均为 马云飞 摄

上海地铁10号线同济大学站下来，再搭乘十几站公交车就能到达东方国际水产中心。在上海，这一特大型水产市场几乎家喻户晓，以往也总是人声鼎沸，但在“三文鱼事件”后，它变得冷清了。

“这几天生意差得一塌糊涂。”日前，东方国际水产中心一名售卖生鲜的商户这样向以消费者身份探访市场的《国际金融报》记者表示，他连说了三遍“一塌糊涂”。

6月12日晚间，北京新发地批发市场董事长张玉玺在接受媒体采访时表示，相关部门抽检时从进口三文鱼的切割案板中检测到了新冠病毒。随着关联确诊病例的增多，三文鱼“站上”了风口浪尖。尽管此后北京市召开的疫情防控第120次例行新闻发布会上指出，目前还没有证据来表明三文鱼是新冠病毒的宿主或者中间宿主。但结合当前的市场反应，三文鱼单品当前的销售情况仍然受到了较大影响，处于“基本停滞”。

在连续几日的走访中，记者了解到，不仅仅是三文鱼，此次的疫情新状况带来的影响已进一步波及到了其他进口生鲜产品。有从事生鲜进口批发生意的商户反映，其日营业流水已经砍去四分之三。不仅如此，一些从事进口牛肉生意的供应商亦在担心会否受到影响。

不过，在和多方人士交流后，记者注意到，目前普遍的观点认为，产业链上的一些商家短期内或会承受一定损失，但整体来看，后续进口生鲜或并不会受到太大影响。

三文鱼单品“被消失”

“这几天影响太大了，现在所有的三文鱼都被要求停止销售，尚有的新鲜三文鱼存货也只能被放进冷库，当做冻三文鱼处理，但是冻三文鱼售价只有新鲜三文鱼价格的一半，甚至还不到。”谈及目前的生意，正一筹莫展的李雷（化名）这样对《国际金融报》记者表示。

李雷是西安某海鲜批发市场的一名商户，他的海鲜店在该批发市场已经经营了四年，涉及产品主要包括生蚝、虾、蟹、三文鱼、北极甜虾等300余种，其中进口三文鱼是主打产品之一。

根据李雷的描述，此前，北京新发地批发市场从切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒的消息犹如一颗重磅炸弹，虽然自己所在的海鲜市场与新发地相距超千里，但对三文鱼的恐慌情绪早已蔓延至此，不仅客户纷纷退货或是停止下单，而且市场亦统一要求停售生鲜三文鱼。

“我们的三文鱼主要以挪威产地的为主，按照之前的节奏，一个礼拜大概可以出售15-20条（三文鱼），一条的重量大概是11-17斤之间。市场要求停售之后，现在手头上还压着好几条。”李雷对记者表示。

“围剿”三文鱼的非北京海鲜市场远不止这一家，根据公开信息，目前全国各地不少海鲜市场均下架了相关产品。自6月14日起，山西省最大的海鲜批发市场——五龙口海鲜批发市场已将销售的生鲜三文鱼全部下架。无独有偶，济南市最大的海鲜市场——济南海鲜大市场的相关摊主也在6月13日接到市场停售通知。

“三文鱼不好卖了。”日前，上海某批发市场一名商户向记者表示，该市场并未通知下架三文鱼，但明显没了“销路”。因为疫情，前几个月这名商户店里几乎没生意，为此，他还专门建了一个微信群卖货。他说尽管现在三文鱼基本被证明是“清白”的，但消费者还是不愿意买单。

东方国际水产中心前述商户则向记者表示，虽然市场并未让其下架三文鱼，但他也“不敢卖了”。“一方面，没有货源了，进不到货。另外，这周开始，针对包括三文鱼在内的生鲜产品，市场每天要抽检三四次，所以索性大家就都不销售了。”该名商户表示，虽然门店开着，但已经连续两天没生意了,“待会吃好午饭就回去了”。

近几日，《国际金融报》记者还相继探访数家上海大型商超，发现部分场地三文鱼的销售海报依然醒目，但店内已经没有三文鱼产品。

“我们从6月14日就接到通知将新鲜三文鱼下架了。”一家位于上海浦东新区的全国大型连锁商超的工作人员对记者称，为了确保食品安全，公司总部也非常重视这一事件，所以决定停售三文鱼，至于具体何时恢复正常，他们还需要等相关通知。

“据北京市疫情防控形势的变化，沃尔玛中国第一时间成立紧急应对小组，目前沃尔玛大卖场、社区店和山姆会员商店全国门店及电商平台已经下架冰鲜三文鱼类商品。”沃尔玛方面也在回复《国际金融报》记者采访时称，“公司会密切关注情况发展，根据政府指引开展下一步工作”。永辉超市方面则向记者指出，其三文鱼也已全国下架。

此外，多数日料餐厅亦难寻三文鱼的踪迹。记者注意到，目前上海多家日料店的菜单上仍有与三文鱼相关的餐品，但工作人员的说法如出一辙：在没有确保三文鱼能够正常使用前，店内将不再供应三文鱼。

“对于我们日料店而言，三文鱼及相关的刺身餐品比较受顾客喜爱，点单频率高，此前平均每天可销售一整条三文鱼，但是为了让顾客放心，我们还是选择第一时间下架了该商品。”陆家嘴商圈一家海鲜餐厅的工作人员对记者表示。

“这次至少有2000到3000斤的三文鱼被销毁，估计损失至少八九十万元。”日前，主营寿司与日料的江户前餐饮管理有限公司相关人士在接受《三联生活周刊》采访时称，当下，该餐饮公司对于卖不完以及下架的三文鱼，他们直接销毁，不做冻货处理。

进口海鲜均受波及

目前“三文鱼下架危机”已进一步波及到进口海鲜水产。

“关键是，除了三文鱼，其他进口海鲜也没人敢要，我们的销售渠道主要是面向西安的日韩餐厅。这几天订单量锐减，之前每天至少有三四十个订单，现在基本上已经卖不动了，今天只剩七八个，连10个都不到了，而且订货量也降得厉害。”李雷苦恼地对记者表示。

这样的局面是李雷没有预料到的。他告诉记者，受疫情影响，自年初以来，生意状况本就一直不景气，虽然市场在3月初就已恢复营业，但刚开始店铺基本没有订单，“（生意）真正开始好转是自5月份开始，刚刚有点盼头，现在又被‘打趴’了”。

据记者了解，目前李雷商铺内的进口海鲜产品占比超过八成，国产海鲜仅是少数，但目前前者几乎无人问津，他不得已批发了一定量的国产海鲜维持营业。“现在大家都强调要国产（海鲜），比如之前我们的虾主要是进口越南、厄瓜多尔等地，现在就主要从上海、江苏一带进货。但是因为目前已有大批的货被积压在冷库，涉及到资金周转，所以我们自己的订货量也不太大。”对于目前具体的损失，李雷表示目前还无法估算。“正常情况下，我们一天的营业流水至少在8万元以上，这几天2万元都不到了”。

李雷的遭遇并非个例。作为西北最大的海鲜市场之一，其所在的市场内600余家海鲜水产户都面临一定的损失，“据我观察，有的商户已经暂停营业了。即便是开店营业，生意也十分惨淡”。

这或是当下众多海鲜水产供应商窘境的缩影。记者在探访中了解到，目前多数餐厅在撤下三文鱼产品的同时，与刺身相关的进口海鲜餐品也不再推出。

根据相关资料，自6月中旬以来，湖北、四川、贵州、福建等地陆续展开对海鲜水产市场的专项检查。目前，李雷所在的海鲜市场亦是如此。据其介绍，早在6月15日就已有相关部门对该市场的海鲜产品进行全面排查，并对100多家商户进行核酸抽检。

“幸好都没事，但是也不能保证之后哪一天不会出事，整天提心掉胆，现在只能暂走暂看，谁也不知道这什么时候是个头……”李雷告诉记者，目前只能走一步看一步，对于自己接下来要面临的状况，心里完全没底。

过去几日，多名从事其他类别生鲜进口生意的商户在与《国际金融报》记者沟通时表达了自己的担忧。“我的几个朋友现在都在观望，一个朋友做牛肉进出口贸易的，他现在很担心会不会蔓延到牛肉身上。”日前，上海某进口生鲜供应商向记者表示，他和几个朋友都在想办法尽量出一些库存。

记者在走访上海市场的进口超市时注意到，进口生鲜类产品鲜有消费者“光顾”。“我现在暂时会远离进口生鲜甚至水果，不管有没有风险，不吃总是最妥当的，啥都不求，求平安。”一名前来普陀区某超市采购的消费者这样表示。

6月18日下午，记者在走访上海浦东一家盒马鲜生门店时亦注意到，平时熙熙攘攘的水产区，目前仅剩下工作人员来回穿梭的身影，选购海鲜产品的顾客屈指可数。在半个多小时的时间里，仅有3个顾客在堆放着带有“6折”标签的海鲜水产品货架边驻足片刻，但最终均未选购相关商品。而水产区隔壁的海鲜吧以及日料吧相较之前而言，更是门可罗雀，餐桌陈列得整整齐齐，顾客却寥寥无几。

“虽然目前盒马在相关海鲜产品旁附有检验报告单，检验日期为6月17号，按理说应该没有问题，但不怕一万，就怕万一。”在水产区旁边，两位顾客在交流中如是表示。

这一影响或还在继续延伸。东方国际水产中心的一名店主向记者透露，部分售卖生鲜的店铺已关门，还有一些摊位尽管向消费者强调自己销售的是国产生鲜，但是明显大家都不太愿意买了，“也一样没生意”。

或加速农批市场变革

自北京新发地批发市场相关疫情发生后，为了防止疫情再次传播并保障大众安全，过去近一周的时间，多地均宣布开展了相应检查。

在此背景下，有资深零售专家第一时间表示，新一轮的疫情状况，有可能对所有的进口低温冷藏冷冻生鲜品类带来影响，涉及奶制品、蔬果、鱼、牛羊肉等。该专家指出，这些食品进口量、国内市场的销售量都会有所萎缩。他还发出提醒，希望商超企业注意，及时调整商品结构，重新布置供应链。

来自前瞻网的数据显示，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，2019年，我国生鲜零售市场总额已经突破5万亿元。记者注意到，在此背景下，因对提高客单价有帮助，进口生鲜正逐渐成为各大商超乃至生鲜电商的新宠，消费者亦乐意为此买单。

那么，此次的疫情新状况会否对商超渠道带来影响？在下架三文鱼后，商超卖场会否继续调整其进口生鲜类产品的采购情况？

永辉超市相关人士告诉记者，其当前还未调整，并表示应当会依据此次疫情的发展情况和政策指导来看。

某中型生鲜连锁超市创始人向记者坦言，其不会调整进口生鲜类产品。“生鲜进口多是隐形进口，其实很多食品的原材料是从国外进口，果汁、肉制品以及各种谷物，只不过消费者一般并不清楚。真正进口的海产品、水果蔬菜等量相对较少。散装卖，消费者其实也并不清楚产地，影响不会太大。三文鱼品类可能毁了，但很多人不知道，很多三文鱼都是中国的淡水鱼”。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受《环球时报》采访时也表示，此次的“三文鱼事件”总体上不会对进口生鲜造成太大的影响，政策不会专门指向对进口产品的限制。她还指出，为了保障食品卫生安全，有关部门可能会对进口产品加强检疫检验，同时对国内生鲜食品的经营环节也会加强监管。

不过，也有业内人士向记者坦言，短期来看，进口生鲜尤其是三文鱼单品产业链上的多方将承受一定损失。

“目前主打进口的日料餐饮是重灾区，高端超市如上海城超，仓储麦德龙、山姆，它们的进口生鲜占比也多些。其它非主打进口的，直接国产替代即可。”联商网高级顾问团成员王国平向《国际金融报》记者表示。在他看来，进口生鲜供应商会根据客户需求进行调整，前期采购的也可以根据疫情协商跟外国供应商协商处理。“现有手上的货真处理不了，进入加工企业或冻库，过段时间放出来，有一定的折价就是了。亏是肯定的，但不会伤筋动骨。”

王国平向记者指出，在生鲜进口上，我国的相关监管制度一直都有，但在执行上还有待进一步完善。“从养殖到进入屠宰到渠道，全部都有明文规定。但是越南等地的走私肉还是照样在市场卖，生鲜产品基本不能追溯，成本太高”。

当前，一些农贸批发市场也是进口海鲜的重要销售渠道，相比而言，规范程度更低。对此，王国平认为，未来产业链上多方发展起来就会寻求跨过农批市场，减少中间环节。农批市场有了竞争压力，也会被动规范，寻求更加高效生存空间。“一些重大事件会有效加速农批市场变革”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)