创业板退市新规出台 一批企业游走退市边缘

随着注册制的逐步推进，A股退市公司数量和退市效率也将得到明显改变，逐渐向成熟市场靠拢。

日前，创业板改革并试点注册制的规则正式落地。同时，深交所也相继发布了《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（下称《上市规则》）等8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知。

今年以来，已有华锐风电、盛运环保等多家上市公司先后因收盘价连续20个交易日低于面值启动强制退市程序。数据显示，2020年至今，已有6家上市公司发布面值退市风险警示，同比大幅增长。

在此背景下，深交所进一步优化退市指标，如将市值退市指标调整为连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元；完善财务类退市标准，公司因触及财务类指标被实施*ST后，下一年度财务报告被出具保留意见的，也将被终止上市。

优化退市指标

具体来看，退市类型包括交易类强制退市、财务类强制退市、规范类强制退市、重大违法强制退市。

根据《上市规则》，上市公司出现下列情形之一的，深交所可以决定终止其股票上市交易：连续一百二十个交易日通过深交所交易系统实现的股票累计成交量低于200万股；连续二十个交易日每日股票收盘价均低于每股面值；连续二十个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元；连续二十个交易日每日公司股东人数均少于400人；深交所认定的其他情形。

与2018年修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相比，本次推出的退市标准将“连续20个交易日收盘价均低于每股面值”的指标保留，并将低于“100万股”变成了低于“200万股”。

此外，两个月前征求意见时推出的退市指标之一系“连续20个交易日市值低于5亿元”，此次规则落地后的市值退市的标准较征求意见有所放宽，改为“连续20个交易日市值低于3亿元”。

据《国际金融报》记者获悉，从2009年创立至今，创业板已经发展了近11年的时间。截至6月19日，创业板累计上市过的公司有817家，退市的仅有两家，分别是大华农和欣泰电气。其中，大华农是因为被温氏股份吸收合并而退市，而欣泰电气则是因为欺诈发行被退市，是唯一一家被强制退市的创业板上市公司。

在英大证券首席经济学家李大霄看来，创业板实施注册制后，退市标准将提高，退市公司数量也将进一步增加。随着注册制的逐步推进，资本市场退市公司数量和退市效率也将得到明显改变，逐渐向成熟市场靠拢。

确立ST制度

更为重要的是，此次改革，创业板将新增*ST、ST制度。

根据《上市规则》，上市公司出现财务状况或者其他状况异常，导致其股票存在终止上市风险，或者投资者难以判断公司前景，其投资权益可能受到损害的，深交所有权对该公司股票交易实施风险警示。上市公司股票交易被实施退市风险警示的，在股票简称前冠以“*ST”字样，被实施其他风险警示的，在股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票。公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

此前，创业板股票没有退市风险警示，但存在暂停上市。

如今，上市公司出现下列情形之一的，深交所可以对其股票交易实施退市风险警示：

最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；深交所认定的其他情形。

据记者不完全统计，按照最新版的退市指标筛选，唐德影视、天龙光电、金亚科技等多家公司正面临这样的风险。其中，金亚科技、乐视网、神雾环保、盛运环保已被终止上市，进入退市整理期。

此外，本次创业板退市改革还取消了暂停上市、恢复上市环节，交易类退市也不再设置退市整理期。

《上市规则》规定，上市公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司出现上述被实施退市风险警示任一情形或者公司财务会计报告被出具保留意见审计报告的，应当自董事会审议通过年度报告后及时披露，同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。深交所自年度报告披露之日起，对公司股票及其衍生品种实施停牌。

上市公司股票交易被实施退市风险警示后，未在法定期限内披露首个年度报告的，公司应当在法定期限届满的次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，公司股票及其衍生品种自公告日起停牌。

停牌之日起五个交易日内，深交所将向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。上市公司收到终止上市事先告知书后，可以申请听证，提出陈述和申辩，上市公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜进行审议。

(责编：李都也(实习生)、李栋)