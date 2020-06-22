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B站“出圈”，UP主“出走”，平台竞争升级

2020年06月22日07:48  来源：人民网－国际金融报　
 

　　这几日，哔哩哔哩（下称“B站”）知名UP主“巫师财经”因“恰饭”（指通过打广告等行为变现，编者注）出走，与B站发生了纠纷，引发业界极大的关注度。

　　6月14日上午，UP主“巫师财经”发布微博，宣布和B站“分手”。然而，这场离别看上去似乎并不体面，B站当日晚间就在官方微博中指出“巫师财经”单方面违约，并暗指他被某视频平台重金挖走。随后，坊间就有声音传出：西瓜视频以两年支付1000万的条件签下了“巫师财经”。

　　之后，“巫师财经”也毫不示弱，声称是由于B站的怠慢，使得合约并未生效，不存在违约一说。双方各执一词，互不相让，引起广泛热议。

　　除了头条系西瓜视频重金挖角传闻之外，网友的关注点还聚焦于双方究竟该谁来担责。《国际金融报》记者采访律师后发现，要界定是谁的责任，核心前提是要判定合同是否成立。

　　可以预见的是，无论最终结果如何，这场“撕破脸”的争执都表明，各大视频平台在内容领域的竞争已经愈演愈烈。

　　各执一词

　　随着越来越多财经垂类UP主的涌现，以及在B站“恰饭”的困难，他决定离开这片让他成名的土壤。

　　一切纠纷都源于6月14日10点“巫师财经”发布的一则告别微博。

　　在这则宣布退出B站的微博中，“巫师财经”配上了一段题为“《退出B站：鲜衣怒马少年时》——关于网红、内容产业、我的成长”的视频，讲述了他从籍籍无名到成为坐拥几百万粉丝的财经知识UP主的历程。

　　据了解，“巫师财经”于2019年9月入驻B站，擅长利用财经知识来解析资本市场运作规律，在B站收获了大批粉丝。他说，他的初衷是要把“资本通俗化，把高高在上的经济金融理论给拽下来”，而随着越来越多财经垂类UP主的涌现，以及在B站“恰饭”的困难，他决定离开这片让他成名的土壤。

　　这则视频在微博收获了104万的点击量。

　　当晚，B站迅速回应，发布了一条关于“巫师财经”单方面违约的公告。公告指出，“巫师财经”于5月份单方面提出解约，并与国内某视频平台签署了排除B站的内容合作协议。

　　对此，巫师财经澄清道，协议未完成双方实际签署，从法律上并未建立合同关系，因此该协议并未生效。

　　随后，B站在第二次回应中直接晒出了与“巫师财经”的合作协议书首页，以及在“巫师财经”提出解约后，B站与之沟通的邮件。邮件中表明，“目前双方均已完成盖章签字，即协议已经具有法律效力”，“巫师财经”的不签署说明本身是不合理的。

　　不甘示弱的“巫师财经”则回应称，在合同寄出后的一个多月内，B站一直未完成协议盖章，自己也未收到签字盖章后的合同。于是便发函要求撤回签字、不签署协议，并进行了公证。

　　此外，对于西瓜视频以两年1000万元的价格签下“巫师财经”，有网友指出，“巫师财经”的出圈金句“资本永不眠”恰好完美地诠释了这一幕。

　　目前，“巫师财经”的B站账号已被冻结，其告别B站的视频也未能在B站上架。《国际金融报》记者发现，在西瓜视频上可以看到这期视频，累计点击量为31万次，而在B站，“巫师财经”上传的视频播放量最低也有100万以上。西瓜视频显示，“巫师财经”最早于9个月前发布了第一期视频，与其入驻B站几乎是在同一时间，只是视频的播放量却远逊于B站。

　　6月16日，《国际金融报》记者就是否签下“巫师财经”一事求证西瓜视频，不过，西瓜视频相关负责人对此表示：“不回应。”

　　谁来担责

　　“B站完全可以表明合同已经在内容上达成一致，盖章、审批不过是形式上的流程，耗费时间较长而已，并未再就内容做实质性修改。这就对‘巫师财经’很不利了。”

　　双方争论不休，舆论一再发酵，究竟谁该担责成为争议的焦点。在律师看来，要判断谁来担责，核心在于界定合同是否成立。

　　北京市康达律师事务所律师韩骁在接受记者采访时指出，根据《中华人民共和国合同法》，合同生效需要满足要约、承诺，两步骤缺一不可。“要约”是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示，而“承诺”是指受要约人对要约接受的一种意思表示。

　　“‘巫师财经’作为先签订合同的一方，为要约人，B站为受要约人。‘巫师财经’单方对协议进行签字并寄给B站，其法律性质为发出要约，但此时协议尚未成立，需要等待B站作出承诺后才可成立。”韩骁称。

　　在正常的要约——承诺的流程中，“巫师财经”还进行了“撤回声明”。对此，韩骁进一步表示，“巫师财经”的“撤回声明”实质意思为“撤销要约”，只不过将“撤销”误用成了“撤回”。

　　韩骁认为，“根据合同法十七、十八条及相关规定，要约发出后是可以撤回或撤销的。撤回通知必须先于要约或与要约同时到达，‘巫师财经’在寄出单方签字版本协议后，过了一个多月才发函要求撤回，并不符合他微博中所称的‘撤回要约’的条件。而撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，并且不属于合同法第19条规定的不可撤销的情形。”

　　也就是说，如果“巫师财经”的撤回声明有效，并且是在B站作出承诺之前，那么即使之后B站将盖章协议发给了“巫师财经”亦或是转账，合作协议也不能成立，其退出B站也就不构成违约。所以，此事的关键便是要证明在“巫师财经”发出撤回声明前，B站是否有作出承诺，即是否对合同进行签字盖章且送达“巫师财经”方。

　　但在中国政法大学知识产权中心特约研究员、北京志霖律师事务所副主任赵占领看来，即使B站没有证据证明其是在“巫师财经”发出撤回声明之前盖的章，B站也有多个合理的解释。“按照合同签署的流程，在签署此类复杂合同之前，双方会事先通过邮件等书面形式就合同内容达成一致，之后某一方才能盖章并寄出合同。这种情况下，合同虽然还未实际履行，但实际上已经成立了”。

　　赵占领还指出，“B站完全可以表明合同已经在内容上达成一致，盖章、审批不过是形式上的流程，耗费时间较长而已，并未再就内容做实质性修改。这就对‘巫师财经’很不利了。”

　　头部之争

　　平台之间互相挖角甚至对簿公堂的现象并不少见，虎牙、映客、斗鱼等都曾对头部游戏主播展开争夺。而随着短视频的崛起，能够带来巨大流量的视频领域已经成为兵家必争之地。

　　虽然上述事件仍未有定论，但显然，各大视频平台对优质头部内容创作者的争夺已经十分激烈。

　　平台之间互相挖角甚至对簿公堂的现象并不少见，虎牙、映客、斗鱼等都曾对头部游戏主播展开争夺。而随着短视频的崛起，能够带来巨大流量的视频领域已经成为兵家必争之地。

　　西瓜视频无疑也在发力。一位不愿具名的业内人士向记者指出，“1000万确实比一般价格要高很多。”

　　花费如此大的代价，必然是想要弥补自身内容领域的短板。互联网早已进入存量市场，如何增强用户黏性成为视频平台不得不面对的问题。以生活、娱乐内容为主的西瓜视频，要想“出圈”，便只能寻求财经之类的垂直内容，扩展自身内容品类。

　　在上述业内人士看来，这次事件也体现了西瓜视频与B站不同的运营思路。西瓜视频采用的是“算法推荐+内容中心化分发”，在头条系上传视频之后，可以一键分发到各个平台，抖音、今日头条、西瓜视频都参与到分发过程当中，体量相当庞大。而凭借算法的精准推荐，创作者也可以得到可观的流量曝光。

　　然而，西瓜视频要想营造社区氛围，却难上加难。悟空问答的失败，便是头条系难以经营社区氛围的体现。“社区确实是一个很好的护城河，但社区氛围不是一两年就能建立起来的。”上述业内人士进一步阐述。

　　另一方面，有着浓厚二次元社区氛围的B站也在积极破圈，建立各类知识分区。“罗翔说刑法”“半佛仙人”“巫师财经”等知识类UP主的走红，无疑离不开平台的资源扶持。

　　可以说，随着长期对社区生态的投入，B站已经建立起良性循环的UP主创作生态机制。越来越多独具特色的内容也随之诞生并爆发，尤其是Vlog、泛知识学习类内容成为B站过去一年播放增长最快的细分内容。

　　B站发布的数据显示，2019年，B站学习类UP主数量同比增长151%，学习视频播放量也同比增长274%。泛知识学习类内容的观看用户数则突破5000万，相当于2019年高考人数的5倍。

　　而在Vlog品类方面，如今B站已成为国内最大的Vlog社区之一。截至2019年第三季度，B站Vlog品类已有近百万UP主上传作品，累计播放量超110亿次。相较于2018年，2019年B站Vlog视频播放量同比增长334%，Vlog品类UP主数量同比增长达238%。

　　值得一提的是，以科技区UP主“老师好我叫何同学”、生活区UP主“大祥哥来了”为代表的大量创作者脱颖而出，凭借优质内容突破垂直圈层。为了更好地激励创作者，B站曾于今年1月举办BILIBILI POWER UP 2019年度UP主颁奖，向站内优秀UP主颁发包括年度百大UP主、年度最佳作品等众多奖项。同时截至2019年12月底，已有22万UP主从创作者激励计划中受益。

　　变现难题

　　在业界看来，B站在商业化道路上一直颇显佛系，直至上市后才开始努力制定一些商业化规则。而为避免UP主乱“恰饭”以致平台担责的情形，B站在流量变现方面始终走得小心翼翼。

　　谈及B站与其他平台的区别，UP主“木鱼水心”曾于今年1月向记者坦言，B站跟其他平台的区别在于人员之间的连接，它不是靠算法算出来的。有很多人没有办法接受比较长的视频，因为它没有投币、点赞的机制，会导致比较长或者有深度的内容没办法被大家看见。付出那么多精力做了这样的内容，一旦（内容）没办法被顶上去的话，就会感觉有点失落。但在B站，这种深度内容的长视频也可以到很前面。

　　“木鱼水心”认为，这就是B站UP主文化与其他（平台）的区隔，尽管B站现在也有大数据推流，但UP主文化仍然是建立在真实情感连接上的。

　　B站2020年第一季度财报显示，PUGV（Professional User Generated Video，即UP主创作的高质量视频）持续占据B站整体播放量的91%，构成了社区内容生态的基石。一季度B站月均活跃UP主数量达180万，同比增长146%；其月均投稿量达490万，同比增长138%。用户日均视频播放量也达到创纪录的11亿次，同比提升113%。

　　尽管如此，在业界看来，B站在商业化道路上一直颇显佛系，直至上市后才开始努力制定一些商业化规则。而为避免UP主乱“恰饭”以致平台担责的情形，B站在流量变现方面始终走得小心翼翼。

　　这着实难以满足急于寻求变现的UP主，“巫师财经”就在告别视频中直言，他不想再继续“用爱发电”了。面对B站越来越多的竞争对手，在原创、优质、高产不能兼得的情况下，在B站用户对他抄袭、洗稿的质疑声中，西瓜视频或不失一个为更好的选择。毕竟，头条系的商业化起步更早，变现手段更多元，变现体系也更加完备。

　　对于此次B站知名UP主的出走，外界也担心会否引起其他UP主的效仿。有媒体报道，不少B站UP主都曾收到其他平台的挖角。前盛大影视CEO、互联网商业点评人赵雨润认为，对于UP主来说，往高处走本是人之常情，但也要考虑到不同平台扶持创作者的策略并不相同。“B站可以容纳更多普通创作者，但一些别的平台可能更希望打造头部。而且平台可能只是在寻求某些门类的扩展，并不会主动挖掘所有领域的创作者”。

　　另有一位不愿具名的人士同样指出，与头部创作者不同，中腰部创作者会受作品精良程度、可变现能力的限制，也要考虑到粉丝的转移成本和原平台的扶持力度。

　　此外，当短视频红利过去之后，专业垂直类短视频如何更好地生存下去或成为难题。“目前视频本身的变现路径非常局限，无非是贴片广告、植入、软文，到底应该平台掏钱还是市场买单，都还是未知。”上述业内人士进一步向记者表示。

　　不过，按照赵雨润的说法，视频领域未来有很多可能性。“短视频和直播的结合、5G的大量推行，都会使整个视频领域迎来产业升级”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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