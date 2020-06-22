上证综指编制方案调整 科创板指数即将出炉

上交所日前宣布，为提升指数编制的科学性，增强指数的表征功能，决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案，并将于7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。

此次编制方案修订内容包括：指数样本被实施风险警示的，从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。被撤销风险警示措施的证券，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。日均总市值排名在沪市前10位的新上市证券，于上市满三个月后计入指数，其他新上市证券于上市满一年后计入指数。上交所上市的红筹企业发行的存托凭证、科创板上市证券将依据修订后的编制方案计入上证综合指数。

上证综合指数发布于1991年，是A股市场第一条股票指数，核心编制方法沿用至今。近年来，社会各界对上证综合指数编制方案修订多有呼声，类似“上证综合指数失真”“未能充分反映市场结构变化”等意见频频出现。上交所表示，完善指数编制方案是国际主流指数的通行做法。此次上证综合指数编制方案修订充分借鉴了国际指数编制修订经验，立足境内市场发展实际，剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间，并纳入科创板上市证券，有利于上证综合指数更加客观真实地反映沪市上市公司的整体表现。

在对市场行情的影响方面，上交所有关负责人表示，本次上证综合指数编制修订的实施，借鉴国际代表性指数编制调整的做法，拟采用无缝衔接的方式进行，即指数编制方案变更生效日点位与前一交易日点位无缝衔接，生效日实时点位基于前一交易日收盘点位及样本股当日涨跌幅计算。因此，上证综合指数编制修订的实施不会影响上证综合指数的连续性，不影响投资者观测市场行情。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，作为标志性指数，上证综指既要真实反映上交所全体上市公司股价的总体走势，也要反映产业结构的转型升级及行业代表性。目前互联网企业及新经济公司在上证综指中的行业权重较低，尤其是自去年科创板推出后，应考虑在上证综指行业权重分配上，设置金融地产股权重上限，并同时留给科创板公司更高的权重上限。

光大证券则指出，本次修订有望改变过去上证综指因旧有的权重股表现不佳而长期低迷的状态，科创板被纳入上证指数的统计之后将使得指数的权重行业分布发生变化，周期行业占比下降，科创行业占比提升。

上交所还宣布，为及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供投资标的和业绩基准，将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。该指数以2019年12月31日为基日，基点为1000点。样本空间包含科创板上市的股票及红筹企业发行并在科创板上市的存托凭证。考虑到科创板客观发展情况及制度特点，现阶段新股上市满6个月后纳入样本空间，待科创板上市满12个月的证券达100只-150只后调整为上市满12个月后纳入，另外对大市值公司设置差异化的纳入时间安排。

(责编：李都也(实习生)、李栋)