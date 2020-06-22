多地前5月减税成绩单陆续披露 红利向深度释放

原标题：落实落细 减税降费红利向深度释放

近期，包括河北、山西等地前5月的减税“成绩单”陆续披露，地方在落实落细税收优惠政策方面出真招出实招，一系列政策措施优惠力度大、受益范围广，助力各类企业特别是中小微企业渡过难关。与此同时，财政部、税务总局等部门还在持续跟踪减税降费落地情况，研究完善政策措施，多举措确保政策落到实处。稳企业、惠民生，2.5万亿减税降费不断落地生根，推动经济高质量发展的深层效果正在不断显现。

在山东烟台，烟台双塔食品股份有限公司的十万吨豌豆精深加工车间内，操作员在中控室通过大屏幕指挥和调度车间巡查人员，呈现出一派繁忙的生产景象。

“所得税的减免和退税款的及时到账，对我们来说就是一笔直接的现金流注入，为我们顺利渡过难关、实现新发展注入了充足的动力，也进一步加快了科技研发步伐。”该公司有关负责人介绍，在国家政策扶持下，税收优惠给力、退税到账迅速、企业资金充足，一季度公司业绩逆势强劲增长，实现销售收入4.27亿元，同比增长18.30%。近几月的企业生产效能已达到甚至远超去年同期水平。

真金白银的支持，有效减轻了企业资金压力，提振了企业发展信心。河北奥润顺达窗业有限公司负责人介绍，3月奥润顺达正式复工复产，4月基本恢复到疫情前的生产经营水平。2至6月，该公司共享受减免税及社保费用共计348.98万元。

减税降费的红利正在多地显现，近期披露的减税数据与企业的直观感受形成呼应。山西省6月19日发布的数据显示，山西全省累计新增减税降费已达63.78亿元。另据测算，通过降低小规模纳税人增值税征收率和提高起征点标准，全年预计减税20亿元，近10万户企业及个体工商户直接享受优惠。

来自河北省税务局的数据显示，今年1至5月，河北省税务部门共办理新增减税降费457.5亿元。其中，落实帮助小微企业和个体工商户渡过难关相关优惠政策，惠及纳税人109.6万户次；落实减轻企业社保费负担相关优惠政策，惠及企业和个人13.5万户次。

全国来看，国家税务总局数据显示，今年1至4月，累计新增减税降费9066亿元，其中今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增降税降费4857亿元。

2月至4月，阿里研究院与西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心连续3个月向淘宝、天猫平台上的中小企业发送线上问卷，调研疫情给平台上的企业经营带来的影响、困难和挑战。调查数据显示，中小企业感受最明显的政策就是税费减免。

在去年2.36万亿大规模减税降费的基础上，今年我国继续实施减税降费政策。今年政府工作报告提出，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。6月17日国务院常务会议强调加快降费政策落地见效，为市场主体减负。此前召开的几次国务院常务会议也对切实兑现减税降费做出系列具体部署。

近段时间，财政部会同税务总局等部门陆续出台了一系列支持疫情防控和企业复工复产的税费政策。一方面，继续实施2019年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等政策；另一方面，新出台减税政策、阶段性减免企业社会保险费政策和减免政府性基金、行政事业收费政策等。（下转第三版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)