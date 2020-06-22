原标题：日本通缩风险持续升高 距2%目标渐行渐远

由于新冠肺炎疫情蔓延，全球市场人士越来越担心商品和服务价格持续下滑，出现通货紧缩。日本最新数据显示，核心CPI年率继续下滑至零以下，通缩风险进一步加大。

物价指数连续下滑

根据日本总务省统计局最新公布的数据显示，日本5月核心CPI年率为-0.20%，不及市场预期。剔除价格变化幅度较大的生鲜食品，5月日本全国消费物价指数（CPI）为101.6（2015年时为100），继4月以来继续同比下降。这是CPI在2016年3月至12月连续10个月下滑以来，再次出现连续2个月负增长。

日本总务省有关人士表示，物价下跌约一半左右是由于受到新冠肺炎疫情在全球蔓延导致的原油市场价格下跌等影响，另一半则是由于幼儿园、托儿所、高校等无偿化制度调整造成的。数据显示，受国际市场原油价格下跌影响，当月汽油价格同比大幅下降16.4%，这是自2016年3月以来，时隔4年2个月出现大幅下滑。煤油价格、电费、城市煤气费降幅分别为16.5%、2.0%和3.3%。疫情扩散背景下商务休闲旅行减少，出国旅行的价格大幅下降11.7%，日本国内的住宿价格也下降7.7%。此外，庆典活动的取消导致鲜花价格下降，低收入家庭子女高等教育无偿化制度的导入使私立大学的学费下降。

分析人士表示，这充分表明日本经济面临的通货紧缩压力进一步加大。

为使日本经济走出通缩，作为“安倍经济学”的代表政策之一，日本政府和央行于2013年1月确立了2%的通胀目标。日本央行行长黑田东彦希望通过实施超宽松货币政策，用两年左右的时间完成这一任务。但是，7年多过去了，2%的通胀目标仍然遥远，新冠肺炎疫情更是使这一目标渐行渐远。

央行提振经济难度加大

近来一连串指标显示，日本经济已经陷入战后最严重的衰退。2019年第四季度日本经济出现衰退，2020年第一季度正式陷入技术性衰退，这是滑向深度衰退的信号。日本经济再生大臣表示，第二季度GDP增长将出现更严峻的数字。

此外，日本第二季大型制造业景气判断指数可能降至全球金融危机以来的低位，因疫情重创全球需求，大型制造业和非制造业预计未来三个月企业景气状况仅小幅改善。

日本首相安倍晋三表示，日本经济正与危机作斗争，因此，现在的首要任务是利用一切可能的手段使之步入复苏之路。《日本经济新闻》报道称，最新物价数据可能使日本央行提振经济增长和通胀的努力变得更为棘手。

为了应对新冠肺炎疫情，日本央行资产购买计划不断膨胀，但效果并不明显。4月27日，日本央行宣布将无限量购买日本国债，取消了此前以每年80万亿日元速度购债的宽松指引。6月19日，日本央行维持基准利率不变，同时扩大特别贷款计划规模，从75万亿日元升至110万亿日元左右， 较此前的规模增加35万亿日元，增幅达47%。

日本央行行长黑田东彦承认，通胀势头的确已经丧失，日本通胀未来几年仍将迟滞，预计通胀在一段时间内将维持在零以下。黑田东彦还表示，日本经济的不确定性非常高，经济形势非常严峻，如有必要，将毫不犹豫地采取更多的宽松措施。利率可能在超低水平一直维持到2023年，并警告新冠肺炎疫情可能会对经济产生比预期更长的影响。黑田东彦表示，无论是2021还是2022财政年度，日本央行离加息都还很远。

央行官员们认为，虽然多国开始逐步解封经济，最终经济复苏可能仍需要多个月的时间才能够完全恢复。日本央行4月的会议纪要还显示，一些央行官员认为，为了防止日本经济深陷通缩，需要采取更为激进的政策措施。一些官员还指出，面对通缩风险，更需要财政政策和货币政策协调发力。

多国面临相同风险

《日本经济新闻》警告说，除了日本之外，一些欧美国家也存在通货紧缩忧虑。

今年年初，美国的CPI同比上涨2%以上，但5月仅同比上涨0.1%，也是连续3个月同比下降。5月美国能源价格同比下降18.9%，服装类产品价格同比下降7.9%，食品价格上涨4.0%。可见，人们减少了可有可无的开支，把钱花到了生活必需品上。

据欧盟统计部门称，德法等欧元区国家5月CPI同比仅上涨0.1%。19个成员国中，12个国家出现了负增长。欧洲央行预测，欧元区今年的CPI将比去年上涨0.3%，大幅低于去年1.2%的上涨率。5月，爱沙尼亚的通胀率达到负1.8%。

欧洲央行政策制定者兼西班牙央行行长Hernandez de Cos表示，“短期内会有相当大的通缩力量，在过去几个月中，基于模型的通货紧缩率指标明显升高”。欧洲央行管委雷恩也警告，欧元区面临通缩的前景。不过，欧洲央行管委霍尔茨曼认为，欧元区一些国家很可能出现长达数月的通缩，但整个欧元区不应该出现通缩。

分析人士认为，现在致使主要国家和地区物价下滑的最大原因是油价下跌。新冠肺炎疫情蔓延，企业活动陷入停滞，原油需求随之减少，油价难以得到大幅提振。今年3月，代表欧佩克的沙特阿拉伯在石油减产磋商中与俄罗斯谈崩，双方都表示将增产，因此原油价格进一步下跌。其后，主要产油国虽然同意减产，但油价持续低迷。此外，就业和收入情况恶化也压低了物价。人们更加不愿意购物。

尽管各国政府决定采取大规模财政措施，中央银行也进一步实施货币宽松政策。但是，在难以确定疫情何时平息的情况下，如果企业对于增加岗位和提高薪资采取更加消极的态度，恐怕消费难以回升，物价将长期在低位徘徊。

(责编：李都也(实习生)、李栋)