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“618看战疫下的中国经济”系列

618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流

人民网记者毕磊

2020年06月22日08:19  来源：人民网-财经频道
 

　　编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。

　　中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个购物节， “618”成为观察中国经济如何育新机、开新局的重要窗口。

　　即日起，人民网推出“618看战疫下的中国经济”系列报道，以此契机，观察中国万亿消费市场下涌动的潮流与活力。

　　近几年来，“618”参与的商家不断增加，销售额呈几何数级增长。今年的“618”更具有特别意义：不仅是消费者的狂欢，也是商家自救的主场，更是撬动中国经济复苏的一个消费支点。

　　如今的“618”，不仅惠及国内亿万消费者，而且还有蕴藏着无数的新机遇。这里有直播间的“装修师”、专拍商品和模特的“电商摄影师”、陪机器人聊天的“人工智能训练师”、年薪30万的“品兔师”……

　　作为疫情后的首个购物节，今年的618既是提振消费信心，释放消费活力的有利窗口，也是拉动生产制造，重塑产业链的绝佳机遇，更是发挥创业带动就业的新引擎。

　　全民购物带来新机遇新就业

　　今年618期间，消费券的发放进一步推动了线上线下消费的活力，巨大的投入撬动了更大的消费潜能，上下游的联动带来了更多的就业，创造出更大的社会价值。

　　据记者了解，京东拼购下单量同比增长近45倍，共卖出2620万件商品。在京东“全民拼购日”当天，一家来自广州的女装拼购店访客周环比增长10倍，订单量增长近10倍。仅为该店铺一个单品女装的生产，工厂就聘请了100多名员工，整个店铺直接或间接带动了女装相关产业近千人就业。

　　近期，京东还发布“厂直优品”计划，将在全国超过10万家制造型企业和国内消费者之间搭建高效率的零售体系 ，带动更广阔范围的就业。

　　苏宁小店在618节点正式对外宣布全面开放门店加盟，并设立了3年内加盟10000家的门店目标。苏宁将为加盟者提供所有的供应链、物流、科技资源，也包括提供最低成本的开店运营资金。

　　来自天猫的数据显示，疫情发生以来，超过200万人涌入淘宝开新店。线下商场、实体书店的店员统统变身成为电商主播，企业老板亲自下场带货，明星、县长、市长们也走进了直播间。在今年的618期间，天猫把全国各地的美食农货搬进“理想列车”，吸引4亿人“开车”助农，1700款特色农产品同比销售翻番。

　　丰富的购物需求激发了环环相扣的产业链延伸，从设计、生产、加工，到经营、客服、物流，618有效助力了行业的发展，直接或间接创造了大量就业岗位，为保就业、稳就业发挥了积极作用。

　　中国信通院数字经济研究部主任孙克则指出，数字经济释放出庞大就业市场潜力，这主要表现在两个方面，一是新旧动能转换创造出巨大就业空间，研究显示，数字经济每100个就业人口，72个为升级原有就业，28个为新增就业岗位。二是数字经济带来的灵活就业快速发展壮大，在就业中的比重快速增加。

　　电商直播带热数字经济浪潮

　　如果说今年各家电商平台共同的热点，那么非直播莫属了。数据显示，618期间，京东直播31个品牌直播间破亿，167个品牌直播间破千万，超30万重点场次直播盛宴轮番上演；淘宝直播引导成交金额同比增长超过250%，天猫618期间15个直播间累计成交过亿；苏宁48场直播，直接带动销量增长232%。

　　作为直播中的主角，主播们也成为当仁不让的就业新力量。而直播类岗位也日渐成为吸纳就业的蓄水池和互联网创业的风口。

　　数据显示，今年一季度，全国电商直播就超过400万场，2019年，我国直播电商行业的总规模达到了4338亿元，预计今年市场规模将突破9000亿元。

　　据智联招聘发布的《2020年春季直播产业人才报告》显示，2020年春节复工后一个月内，直播行业逆势崛起，相关岗位人才需求直线上升。和直播相关岗位的招聘职位数在一个月内同比上涨83.95%，招聘人数增幅达132.55%，直播人才的平均月薪达到了9845元。

　　记者从阿里巴巴了解到，未来，中小主播将成为淘宝直播重点扶持对象：今年的目标是要帮10万名中小主播实现月入过万。

　　中国人民大学劳动人事学院院长杨伟国表示，新就业是数字经济发展的必然趋势，既能扩大就业空间，又创造了许多过去没有的就业机会，赋予劳动者更大选择空间。

　　新型职业呼唤专业人才

　　受新冠肺炎疫情影响和新经济模式推动，直播带货的影响力不断扩大，市场对相关人才需求也在不断增加。近日，人社部对10个拟发布新职业进行公示，其中“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种，传递出电商直播人才培养步入快车道的信号。

　　记者梳理发现，近期全国多地都在加速培养和引进电商直播人才，并出台了一系列扶持措施。其中，广州市花都区计划给予优秀主播最高50万元购房奖励，直播电商企业在境内上市还将给予1000万元奖励。此外，四川、重庆也计划培训10000名直播带货达人。

　　不仅如此，义乌工商职业技术学院就开设了主播培训课程，毕业之后还可以得到“电商直播专项职业能力证书”；青岛城市管理职业学校也将“直播带货”引入了教学课堂。

　　有专家表示，由于直播电商行业呈现爆发式增长，人才缺口明显。而目前我国电商直播人才的系统性培养还处于起步阶段，只有引进或培养专业型人才，完善标准化建设，直播产业才能更好的消费，为经济发展作出更大贡献。

　　对此，有专家建议，直播电商不是“一锤子买卖”，政府部门在人才队伍建设方面，需要针对市场的变化，加强校企融合，为人才就业提供良好环境。对求职者而言，也要找准自身定位，有针对性地提升能力，以便在日新月异的行业发展中获得更大发展空间。

　　未来，直播电商或许将成为整个商业模态、商业形态中的一个标配。为此，直播电商必须要形成一个完整生态链，才能成为一个良性循环、可持续发展的产业。

《618看战疫下的中国经济》系列报道：

618看消费：全民购物促增长 线上线下助经济复苏

618看扶贫：“直播带货”新招 开辟“造血式兴农”新路径

618看活力：新业态发挥新动能 加速经济内循环

(责编：毕磊、夏晓伦)
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