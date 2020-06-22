北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗

原标题：你的“6·18”快递收到了吗

“6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓库里。部分消费者向北京商报记者反映，接到卖家的提示，称暂停往北京方向发货。

派送时效延长

“6·18”期间，一位在洋码头购买益生菌小熊糖的消费者收到了商家的短信。商家称，受疫情影响，北京丰台区全区域暂停收发快递，希望对方能尽快申请退款，正常发货时，依然按照活动价结算。

另外，北京商报记者尝试在淘宝上下单一款霸蛮米粉时，也经历了类似的情况。客服表示，在6月初的时候，便接到了快递企业的通知，北京地区目前只能发顺丰，但时效还不能保证，如有延迟请耐心等候。

此外一品一格食品专营店的客服告诉北京商报记者，现在北京方向的快递大部分还不能发货，正在等快递公司通知。

对此，多数消费者表示，确实出现了部分包裹比以前晚到，但考虑到安全第一，是可以接受的。并且部分实际时效超出了预估。

6月18日上午10点半左右，北京商报记者在京东平台下单时，发现订单页面已设置相关提示语，表示时效会有所延迟。不过，6月19日晚上9点左右，记者收到了包裹。从物流信息上看，商品在北京大兴分拣中心分拣完成，并抵达北京华纺易城营业部，花费了6小时左右。而按照以往，该时间大致在4小时。

因此可见，受大促订单激增，以及疫情小范围波动的双重影响，北京的快递时效和往日相比确实有一定的延长。

部分地区停止派件

对于暂时不能发货的情况，据部分商家的解释，是因为北京少部分区域的营业点受疫情影响暂停了派件服务。

社交平台上，一些快递企业流出的暂停部分区域服务的截图被转发。在一组名为“疫情影响网点停发区域表”中，北京商报记者浏览发现，涉及区域集中在大兴区和丰台区，新发地、京深海鲜市场、花乡地区、南苑街道等。此外，部分小区例如丰台区大红门街道久敬家园、和义街道和义东里小区等也列入了这些区域。

不过，快递企业对部分区域网点是否真的暂停了派件服务呢？

北京商报记者向部分快递企业询问后得知，在部分疫情安全防控区域中，部分韵达、百世、申通网点的派件服务确实受到了不同程度的影响，为了保障安全，有的暂停，有的派送延迟。

申通北京丰台区的花乡分公司客服介绍道，目前寄件服务一切正常，快递员能上门取件，但无法保证投递，需要客户向商家咨询。

中通相关负责人表示，当前丰台区的派件情况正常，但暂时不能保证时效与往日一致。

对此，一位业内人士告诉北京商报记者，每年“6·18”期间，客户在时效方面的投诉次数就会上升，就算临时增加人手也较难缓解这样的现状。“今年大促中，北京部分区域预计派送时效会受到影响，希望消费者能多多理解。”

另一位快递从业人士则向北京商报记者建议道，如果购买的东西很急需，如口罩等，可以填写受疫情影响较小的区域，例如公司的地址，或是家人、朋友的地址，让他们帮忙取件。

在寄件方面，北京商报记者将寄件地址定位于花乡地区附近，使用京东快递、中通等小程序，均可以下单。为了能让消费者放心使用收寄服务，中通相关负责人表示，目前对于所有进入北京的车辆和快件，中通会在北京转运中心进行消毒，网点派送前也会做消毒处理。

10万快递员进行核酸检测

目前，北京市各区正在动员快递等从业人员进行核酸检测。

北京商报记者从通州区方面了解到，6月19日，通州区对全区物流企业、快递（外卖）企业从业人员进行核酸检测。其中之一的马驹桥镇采样点，其辖区从事物流的司乘人员就达到上千名。顺丰、德邦等企业快递人员也于19日陆续抵达各区检测指定地点进行检查。

同时，企业也在自行组织员工并提供免费的检测服务。京东物流表示，为全部在京快递员、货车司机和生鲜仓储人员提供免费核酸检测，目前已经有超过2000名员工完成了检测。

菜鸟也提出，将在有关部门指导下，为旗下丹鸟北京网点的所有配送员提供免费核酸检测。据了解，目前核酸检测已经开始，正在分批进行。

据国家邮政局于6月20日公布的信息，在6月19日，根据北京市统一要求，北京市的17家邮政、快递企业的10.3万名一线从业人员，计划于6月22日24点之前完成全部核酸检测采样工作。截至目前，北京市邮政快递从业人员未报告确诊和疑似病例。

国家邮政局表示，为进一步做好北京地区新冠肺炎疫情防控工作，在疫情导致用工紧张、递送难度增加的情况下，将组织企业通过统筹各类资源、优化网络路由、鼓励临时用工、采用智能箱投递、快递服务站投递等方式应对，尤其是对于实施封闭管理小区，要求各家企业增加人力物力投入。

(责编：李栋、毕磊)