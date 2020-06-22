人民网>>财经

税务部门依法查处一批冒用个人身份信息涉税案件

2020年06月22日09:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月22日电 （记者车柯蒙）近日，部分自然人纳税人登录APP查询信息发现，自己明明没有在某公司任职，却有该公司的个人所得税申报记录，怀疑是个人身份信息被冒用作违法使用。为维护正常的经济税收秩序，保护自然人纳税人合法权益，税务部门与公安、教育等部门通力合作，依法查处了一批冒用个人身份信息偷逃税款的违法企业。

在北京，为严厉打击冒用大学生信息偷逃税款行为，北京税务稽查部门迅速出击，对涉嫌冒用大学生身份信息的北京某设计咨询公司立案检查，查明其冒用某高校25名大学生身份信息虚假申报的事实。

检查期间，该公司财务人员采用各种方式与税务机关反复周旋，企图蒙混过关。对此，北京税务稽查部门突击询问，周密取证，详细比对，紧盯冒用信息违法事实。在确凿证据面前，该公司实际控制人对违法行为最终供认不讳。经查实，该公司实际控制人的同学为某高校老师，双方于2017年签订了一份“校企合作协议”，约定选派该校大学生到该公司实习，老师向公司提供学生的姓名和身份信息，但学生并未真正参与实习工作。该公司为增加成本、减少应纳税所得额，在2017年至2019年1月间利用掌握的这些信息虚假申报292条，虚列人员成本45.26万元，偷税11.25万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款26.47万元，税务机关将依法依规对涉案企业作出进一步处罚。

在河北，税警双方协同作战，快速查处了河北三河市某商贸有限公司冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息案，查补税款12.35万元。

接到有关涉税线索后，河北税务机关积极协调公安部门成立专案组，迅速对涉案企业立案检查。税务、公安发挥各自优势，集中分析研判案情，通过实地勘验、调查询问、逐项排查等方式，查验企业纳税申报、发票领用开具、个税代扣代缴和实际负责人及其相关人员的银行资金往来信息。经查实，涉案企业作为小规模纳税人，为达到少缴企业所得税的目的，冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息，虚列人员成本20余万元，偷税5万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款7.35万元。目前，涉及泄露学生个人身份信息的蔡某，已被所在学校和公安机关处理，税务机关也将依法依规对涉案企业作出进一步处罚。 

税务总局指出，冒用个人身份信息涉税案件有以下三大共有特点：

一是精心“设计”偷税手段。涉案企业的主营业务是提供信息咨询服务，这类业务可用于抵扣的成本相对较少，企业经营者就打起了虚增成本的歪主意，铤而走险地冒用个人身份信息，把企业从盈利“扭转”为亏损，最终达到偷税目的。

二是精准“发放”伪造工资。伪造的员工工资均在个人所得税起征点以下，既能虚增工资成本、偷逃企业所得税，也未达到起征点，只需申报而无需代扣代缴个人所得税，不会增加实际成本。

三是精确“瞄准”下手对象。涉案企业冒用的员工身份大多为在校大学生，由于大学生群体尚未真正就业，对自身的个人所得税信息关注度较低。

税务总局相关部门负责人指出，下一步，税务部门将继续积极与相关部门密切沟通协调，加强线索收集分析，强化综合治理，加大对冒用个人身份信息实施偷税行为的打击力度，加强大学生身份信息保护和规范管理，切实保护公民合法权益，营造公平公正的税收营商环境。同时，提醒广大纳税企业守法经营，“手莫伸，伸手必被捉”。同时，也提醒广大自然人纳税人，注意保护好个人身份信息，及时关注个人的申报情况，如发现身份信息被冒用，应立即向公安部门或税务部门举报。

(责编：车柯蒙、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心　　本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】

财经

商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5%　　新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】

财经

警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具　　近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】

财经

交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施　　人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】

财经

万亿特别国债来了！一图看懂2020年抗疫特别国债　　【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved