税务部门依法查处一批冒用个人身份信息涉税案件

人民网北京6月22日电 （记者车柯蒙）近日，部分自然人纳税人登录APP查询信息发现，自己明明没有在某公司任职，却有该公司的个人所得税申报记录，怀疑是个人身份信息被冒用作违法使用。为维护正常的经济税收秩序，保护自然人纳税人合法权益，税务部门与公安、教育等部门通力合作，依法查处了一批冒用个人身份信息偷逃税款的违法企业。

在北京，为严厉打击冒用大学生信息偷逃税款行为，北京税务稽查部门迅速出击，对涉嫌冒用大学生身份信息的北京某设计咨询公司立案检查，查明其冒用某高校25名大学生身份信息虚假申报的事实。

检查期间，该公司财务人员采用各种方式与税务机关反复周旋，企图蒙混过关。对此，北京税务稽查部门突击询问，周密取证，详细比对，紧盯冒用信息违法事实。在确凿证据面前，该公司实际控制人对违法行为最终供认不讳。经查实，该公司实际控制人的同学为某高校老师，双方于2017年签订了一份“校企合作协议”，约定选派该校大学生到该公司实习，老师向公司提供学生的姓名和身份信息，但学生并未真正参与实习工作。该公司为增加成本、减少应纳税所得额，在2017年至2019年1月间利用掌握的这些信息虚假申报292条，虚列人员成本45.26万元，偷税11.25万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款26.47万元，税务机关将依法依规对涉案企业作出进一步处罚。

在河北，税警双方协同作战，快速查处了河北三河市某商贸有限公司冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息案，查补税款12.35万元。

接到有关涉税线索后，河北税务机关积极协调公安部门成立专案组，迅速对涉案企业立案检查。税务、公安发挥各自优势，集中分析研判案情，通过实地勘验、调查询问、逐项排查等方式，查验企业纳税申报、发票领用开具、个税代扣代缴和实际负责人及其相关人员的银行资金往来信息。经查实，涉案企业作为小规模纳税人，为达到少缴企业所得税的目的，冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息，虚列人员成本20余万元，偷税5万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款7.35万元。目前，涉及泄露学生个人身份信息的蔡某，已被所在学校和公安机关处理，税务机关也将依法依规对涉案企业作出进一步处罚。

税务总局指出，冒用个人身份信息涉税案件有以下三大共有特点：

一是精心“设计”偷税手段。涉案企业的主营业务是提供信息咨询服务，这类业务可用于抵扣的成本相对较少，企业经营者就打起了虚增成本的歪主意，铤而走险地冒用个人身份信息，把企业从盈利“扭转”为亏损，最终达到偷税目的。

二是精准“发放”伪造工资。伪造的员工工资均在个人所得税起征点以下，既能虚增工资成本、偷逃企业所得税，也未达到起征点，只需申报而无需代扣代缴个人所得税，不会增加实际成本。

三是精确“瞄准”下手对象。涉案企业冒用的员工身份大多为在校大学生，由于大学生群体尚未真正就业，对自身的个人所得税信息关注度较低。

税务总局相关部门负责人指出，下一步，税务部门将继续积极与相关部门密切沟通协调，加强线索收集分析，强化综合治理，加大对冒用个人身份信息实施偷税行为的打击力度，加强大学生身份信息保护和规范管理，切实保护公民合法权益，营造公平公正的税收营商环境。同时，提醒广大纳税企业守法经营，“手莫伸，伸手必被捉”。同时，也提醒广大自然人纳税人，注意保护好个人身份信息，及时关注个人的申报情况，如发现身份信息被冒用，应立即向公安部门或税务部门举报。

(责编：车柯蒙、孙阳)