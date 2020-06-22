人社部推出房地产、生活服务业专场招聘 提供54万个岗位

人民网北京6月22日电 （记者林露）6月19日至25日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出房地产、互联网、旅游住宿、教育、生活服务业专场招聘，1.5万余家用人单位提供岗位54万个。
房地产专场由猎聘承办，共有链家、龙湖集团、新城控股等2292家企业参加，提供岗位11.3万个，涵盖房产销售、项目管理、土建造价、建筑设计等职位。
互联网专场由猎聘承办，共有人民网、字节跳动、好未来等5092家企业参加，提供岗位26.2万个，涵盖数据分析、页面设计、系统运维、软件开发等职位。
旅游住宿专场由猎聘承办，共有如家、格林豪泰、长隆旅游度假区等575家企业参加，提供岗位3.1万个，涵盖酒店运营、客房经理、文案策划、项目管理等职位。
教育行业专场由前程无忧承办，共有清华大学、昂立教育、新东方、高顿财经、环球雅思、掌门1对1等1200余家企业参加，提供岗位12.5万个，涵盖授课老师、课程顾问、新媒体运营、客服等职位。
生活服务业专场由支付宝承办，共有盒马鲜生、中茶茗品、遨游国旅等6000余家企业参加，提供岗位9200余个，涵盖电商运营、仓库配货、供应链管理等职位。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构LOGO进入分会场参与。
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