人社部6家平台对湖北等地延长免费线上技能培训

人民网北京6月22日电 （记者林露）为统筹疫情防控和推进职业技能提升行动，人社部深入实施“互联网+职业技能培训计划”和“百日免费线上技能培训行动”，努力发挥稳就业促就业作用。为加大对湖北等地区支持力度，人社部6家线上培训平台面向湖北等受疫情影响严重地区、“三区三州”深度贫困地区和挂牌督战贫困县、企业及培训机构，延长免费线上技能培训服务至8月底。

人社部6家线上培训平台“职业培训在线”“国家人事人才培训网”“技能大师在线培训”“教育培训网”“就业创业和职业培训在线”“新职业在线学习平台”，积极协调各方面的资源和力量，向湖北、“三区三州”和挂牌督战贫困县，提供大量优质线上职业技能培训课程和服务。

定制门户网站，设立专区专栏，免费开放线上培训课程

“国家人事人才培训网”为湖北、“三区三州”和挂牌督战贫困县定制了独立门户的专门职业培训平台，有针对性提供培训课程和服务。

“就业创业和职业培训在线”推出抗疫专区、扶贫专区，对劳动者加强职业指导，稳定就业和促进就业。

“教育培训网”设计了心理调适和农业培训等内容，扩大课程免费范围，定向输出“三区三州”和湖北地区。

“技能大师在线培训”除免费制作扶贫课程开展培训外，每年还要组织两次“技能大师扶贫组”深入贫困地区开展对口帮扶。

开展定向援助线上技能培训网络直播活动

“职业培训在线”通过网络直播活动，指导技工院校和企业开展线上技能培训和申领政府培训补贴等，邀请来自湖北省三峡技师学院和广东省恩平市恒顺汽车运输公司的代表，分享经验做法。

“国家人事人才培训网”在网络直播活动中为湖北、“三区三州”和挂牌督战县的培训机构、企业、人社部门介绍了平台的技术功能、课程资源、信息安全等内容，并在交流互动中回答了补贴申领、免费政策等用户关心的问题。

“技能大师在线培训”举办网络直播活动，介绍平台栏目和课程设置及助力湖北的举措，并邀请国家级技能大师直播授课，对接世赛标准和国家职业标准。

“就业创业和职业培训在线”推出了“‘疫’外相遇——马兰花创业培训助力小微企业走出困局”直播课，帮助潜在创业者找到方向，指导小微企业主破局解困。

下一步，人社部6家线上培训平台将加大线上培训工作力度，提供有针对性的职业技能培训，助力湖北、“三区三州”深度贫困地区和挂牌督战贫困县做好复工复产和脱贫攻坚战。

(责编：林露、李昉)