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人社部百日千万网络招聘专项行动持续推进多元服务

2020年06月22日09:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月21日电 （记者林露）百日千万网络招聘专项行动进入第十二周，各地、各社会参与主体创新服务方式，持续为各类求职者提供就业帮扶和岗位信息。截至6月11日，共有193万家用人单位发布岗位需求2095万人次。

上海为高校毕业生提供职业指导服务。推出100小时“乐业上海”专家志愿者就业服务“接力”公益活动，从全市就业服务专家志愿团中征集百位就业服务专家，每位贡献1小时，通过电话、网络等方式对有需要的高校毕业生进行一对一职业指导，提供“面试指导”、“权益维护”、“职业规划”、“心理咨询”四大类服务。

广西为贫困劳动力提供就地就近岗位。聚焦罗城县、三江县、乐业县等8个未摘帽贫困县贫困劳动力求职需求，在全区范围广泛收集岗位信息，重点提供河池、柳州、百色3市就地就近岗位信息。此次活动共有华润万家、南南铝业等840家企业参加，发布岗位8.5万个，涵盖营业员、保洁员、物流配送、普工等职位。

重庆线上互联精准指导求职。开设职业指导在线聊天室，组织职业指导专家、公共就业服务业务骨干，为有需求的求职者提供“一对一”在线就业政策咨询和职业指导服务；组织本地知名企业负责人进驻抖音直播间，采取“高管和你聊公司”的方式，向求职者介绍公司发展、重点业务、招聘需求和工作环境等，开展线上互动答疑。

内蒙古兴安盟举办就业扶贫线下招聘会。招聘会现场设立线下招聘、线上招工、培训招生、政策宣传四大区域。共邀请盟内外73家企业进场招聘，重点涉及餐饮、建筑、家政等适合贫困劳动力就业的行业，提供岗位2670个，现场求职人员近5000人，达成初步就业意向1098人。现场设置10台“兴安打工直通车”服务平台终端设备，方便求职者登陆线上求职。

猎聘联合微信推出微信生态招聘专场。发动公众号、小程序、微信支付、企业微信等微信生态企业参与招聘，为求职人员和复工企业“牵线搭桥”。推出热点企业和热招职位，简化应聘操作步骤，求职者点击心仪职位，输入猎聘账号，即可投递简历。目前已有腾讯、京东、美团等116家知名企业参与，提供岗位3万个，涉及互联网、教育、文化传媒、零售、医疗医药、餐饮、金融等领域。运用微信朋友圈推广专场招聘，上线5天时间吸引超过3万人参与，投递简历6万余份。

(责编：林露、李昉)
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