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多元化培训为企业发展赋能

2020年06月22日11:56  来源：大众网
 

“我报名参加了公司举办的厨师培训班，提高一下厨艺水平。”1号员工餐厅厨师长张绍烈一脸兴奋。“这个机会太难得了。”

6月初，辽宁方大集团北方重工拉开2020年职业技能提升培训序幕。张绍烈第一个报了名，他还鼓励其他厨师报名参加培训。

多样化培训 培养多方面人才

“过去，企业培训都是围绕车、钳、铣、焊等生产一线的工种。今年开展的员工职业技能培训，将厨师、水案和面案也纳入培训范围，在北方重工还是第一次。”工会副主席、党群工作部副部长关琳琳表示，提高后勤服务员工技能水平，对于提高餐厅服务质量，更好地服务员工，鼓舞员工士气非常重要。

当今环境下，制造企业竞争越发激烈，技术要求也不断提高，时代又赋予了企业员工新的使命。企业对于员工的培养，面临着新的机遇和挑战。企业发展面临着翻天覆地的变化，对员工的培养也在与时俱进地发生改变。

据介绍，此次开展的全员培训，涵盖了装配钳工、车工、镗工、铣工（铣齿工）、焊工、冷作工、天车工、数控切割机工、热处理工、厨师等28个岗位，吸引了2000多名员工报名参加培训。人力资源部副部长贾华楠介绍说。“培训采用线上培训与线下培训相结合的方式进行。各岗位在培训过程中将开设结课考试环节，并在同岗位间开展培训知识在线有奖答题PK挑战赛活动，获得冠、亚、季军的员工及获得优秀名次的员工都将获得相应的奖励。”

缺什么练什么 补齐人才短板

混改一年来，北方重工工会积极搭建劳动竞赛、职工技术创新等平台，形成了“比、学、赶、超”的良好风气。还成立了2个劳模创新工作室，有针对性地开展技术创新和培养青年员工，引导员工钻研技术技能，不断创新进取。不仅如此，北方重工在选人用人上，打破“唯身份，唯出身”界限，鼓励员工通过参加各种培训，增长技术技能、一专多能，员工的潜力和天赋被不断地激发出来。

在课程选择和师资配备上，人力资源部门精心准备统筹安排，积极邀请公司各领域的专家骨干参与到培训授课之中。课程从产品介绍、行业概况、冷热工艺加工、焊接基本操作、质量检验规程、合同文本使用、岗位安全知识，一直到企业文化、党史党课，覆盖了各方面工作领域。

找准定位 学好技能再上岗

应邀参与授课的“老师”们同样是尽心尽力，将自己多年的积累倾囊相授。徐维良是热处理工艺方面的专家，从事热处理生产和管理工作多年，对热处理工艺方面的专业知识和内容可谓是颇有心得，收到邀请后，他特意将多年工作的经验进行整理，精心准备了一套完整的课程材料。卢力卓是计量检测中心无损检测方面的骨干，专注探伤领域数十年，对于无损检测方面的技术很有研究，他从繁忙的工作中挤出时间，寻找有代表性的案例，在课堂上与员工进行分析……公司内一大批技术骨干的积极参与，使培训工作开展得有声有色。

通过一段时间富有成效的专业培训，员工们纷纷通过竞聘走上了全新的工作岗位。他们在保卫、采购、机械加工、生产指挥、 设备动能、后勤服务、技术营销、结构件生产、特种装备、人力资源、散料设备、砂石骨料工程技术、设计研发、冶金电站、战略发展等各个岗位和领域重新找到自己的定位和立足点，在新的岗位上贡献着自己的光和热。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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