新基建赋能智慧交通发展 加速新型智慧城市建设

人民网北京6月22日电 （记者乔雪峰） 今年的政府工作报告提出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。显然，新基建已成为今年政府工作的关键着力点之一。

一业带百业，新基建无疑将对各行各业的发展起到巨大的推动作用。业内人士指出，新基建聚焦高科技领域创新，能够更好地培育新产业和新动能，促进产业结构的优化升级，为疫情后中国经济恢复打下一针强心剂，为中国经济高质量转型发展按下“加速键”。

在新基建涉及的诸多版块中，智慧交通是交通基础设施建设至关重要的一个方面，涉及智慧停车、智慧公交、车路协同、交通大数据等多个领域，而车路协同可以说是未来智慧交通发展的主要领域。

近日，交通运输部发布《关于做好交通促进消费扩容体质有关工作通知》。通知中指出，推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。

车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成安全、高效和环保的道路交通系统。

车路协同的应用场景包括：盲区预警、多车协同换道、交叉口冲突避免、行人非机动车避撞、紧急车辆优先通行、车速引导、车队控制、车队协同通过信号交叉口。以盲区预警为例，安装在道路两侧的高线数激光雷达可以更全面、精准地捕捉到不同距离、不同角度的交通信息，并把这些交通信息通过5G网络实时传输至车端，从而起到交通预警的作用，防止交通事故发生。

当前，路端的传感器配置以毫米波雷达和摄像头为主，但相比毫米波雷达和摄像头，激光雷达在分辨率、测距精度以及对道路环境致密信息的覆盖上显然更胜一筹，在进行路端布置时，可以有效减少沿路的传感器布置数量，简化整个系统，提高系统可靠性。未来，随着成本的下降和技术成熟度的提升，激光雷达在路端的应用必将得到大力推广。

研究机构在对车路协同市场规模的预测中指出，未来五年，仅国内的高速公路车路协同示范项目对路侧激光雷达的需求规模就接近20亿元，而城市交叉路口对路侧激光雷达的需求规模则超过60亿元。

“车路协同对激光雷达的需求，对国产激光雷达制造商是绝对不容错失的发展机遇。” 禾赛科技首席执行官李一帆接受记者采访时表示，目前，国产激光雷达传感器已经率先在部分路口开始试点，而随着技术的进一步成熟和成本的不断降低，未来它们将逐步在普通道路路侧得到普及。

专家指出，新型智慧城市建设是对新兴技术需求最大的领域之一，也是新基建最大的应用场景集合，构建“基于新基建的智慧城市产业集群”对我国数字经济的发展具有重大意义。

新基建的兴起，将为新型智慧城市建设提供巨大的发展机遇，未来几年，以5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、激光雷达等为代表的新一代信息技术，将进一步推动新型智慧城市建设。换言之，有了好的新基建作为发展载体，智慧城市建设将加速推进。

“技术自主创新一直都是科技企业赖以生存的‘武器’，关乎企业能否在残酷的市场竞争中存活下来。而新基建和新型智慧城市建设，其建设和发展的核心也都在于技术创新。”李一帆认为，在新基建和新型智慧城市建设中，相比于政府部门和国企，很多民营企业在自己擅长的领域中完全有能力探索出更高效的解决方案，因此新基建和新型智慧城市建设也将充分激发民间投资参与的积极性，调动民营龙头企业的专业能力、创新能力和市场应变力，形成‘共建、共商、共赢’的合作生态。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)