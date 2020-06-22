直播电商首创者蘑菇街618战报：直播GMV达去年同期185％

专业主播、娱乐明星、企业大佬齐上阵，2020年的618堪称直播电商主场。直播电商首创者蘑菇街亦在今年618创下直播带货新纪录。6.18直播购物节，蘑菇街直播GMV(销售额)达到去年同期的185%，直播贡献平台总GMV的比重超8成，其中平台TOP3主播累计直播带货超过1亿。

以“小甜心_呢”为代表的“爆款挖掘型”主播，以“叶子yzzz”为代表的“性价比全能型”主播，以“yoke瑜儿”为代表的“颜值搭配型”主播均在今年蘑菇街6.18直播购物节斩获佳绩。

据悉，蘑菇街头部主播“小甜心_呢”618期间达成销售额6033万，仅616王牌爆款之夜当晚，就创下了2441.5万元的带货纪录。根据第三方平台“红人点集”统计的淘宝、抖音、蘑菇街主播销售数据，“小甜心_呢”6月16日单天销售额全网排名第三。

除了“小甜心_呢”外，“叶子yzzz”也展现出超强的带货能力，实现总销售额3355万，单场最高销售额1335.78万；“yoke瑜儿”则达成销售额1893万，品牌专场最高销售额达806万。

分析人士指出，从带货量级来看，蘑菇街主播“小甜心_呢”、“叶子yzzz”无疑已跻身电商主播第一梯队，“yoke瑜儿”也成为电商主播的中坚力量，势能强劲。

主播们惊人的直播带货战绩离不来供应端“好货”的支持。为了满足用户多样化的消费需求，蘑菇街不仅调动平台时尚服饰、包配珠宝、童装母婴、美妆个护、家居百货、鞋类等全品类参与6.18直播购物节，还在5月25日就发起“你说品牌我来砍价”活动，让消费者自己投票选出最想买的品牌。票选结果出来后，蘑菇街主播直接与得票数最高的品牌谈判，为消费者争取最大权益。

此外，蘑菇街还联合平台人气主播冉冉、瑜儿、请叫我大韩、小琪琪等，与杭州衣之家商场合作发起“带你抢空100家品牌专柜”活动，耐克、巴黎欧莱雅、新百伦等悉数在列。这场由蘑菇街9名中腰部主播参与，开启线上电商平台与线下商场融合的直播带货新模式的合作，为杭州衣之家商场创造了超1000万的直播销售额，多家门店库存销售一空。

今年的618是新冠肺炎疫情防控进入常态化之后的首个大规模电商购物节。电商平台作为产业链的重要枢纽，以线上联动线下，通过直播带货、加大补贴力度等方式明显激发了市场的活力和消费者的热情。未来，蘑菇街还将持续加码直播电商，强化人、货、场能力建设，为推动消费复苏、经济发展贡献更多力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)