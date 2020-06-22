关爱农民工 夏日送清凉

在中建八局四公司青岛市城阳区红岛安置区项目建设现场,“安全帽”、“绿马甲”整齐列队,机电铁军厉兵秣马、严阵以待。在昂扬的音乐声中,项目铁军杯”劳动竞赛、“三号联创”启动仪式正式开幕。活动中,与会领导为一线建设者赠送慰问品,并为开展的劳动竞赛、“三号联创”以及青年突击队揭牌授旗,勉励全体项目人员迎难而上,砥砺奋进,争做新时代建功立业的标兵。
青岛市城阳区总工会副主席刘兵世指出，要进一步加强组织领导,不断提高重点工程劳动竞赛的水平和实效。要增强安全、质量、进度意识,积极组织引导职工参与劳动竞赛活动;以“当好主人翁、携手战疫情、聚力新攻势、建功奔小康”为主题,积极参与“阳光城阳”建设,统筹做好疫情防控,为经济社会发展作出新的更大贡献。(通讯员 潘冠宇)
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