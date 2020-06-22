报告显示：71%主播月薪万元以下 日均工作超10小时是常态

原标题：报告：超七成主播月薪不过万，北京薪资最高

中新经纬客户端6月22日电 22日，BOSS直聘发布《2020上半年直播带货人才报告》显示，上半年带货主播平均月薪11220元，同比下降近2000元；71%的主播月薪在1万元以下，每天工作10-12个小时是常态。

BOSS直聘研究院数据显示，电商购物节的时间点对短期内的人才需求量有显著影响。“618”期间，带货主播和直播运营两大岗位的需求量高达去年同期的11.6倍，其中，直播运营岗位人才更为紧缺。

报告称，2020年以来，大批求职者涌入“带货经济”领域，上半年人才规模增速达到2019年同期的2.4倍。数据显示，上半年希望进入直播带货领域的求职者平均工作经验有明显提高，拥有三年以上工作经验的人才比例为56.5%，同比增长11.5个百分点。

从学历水平看，2020年直播带货领域从业者的学历水平略低于2019年同期，中专及以下学历求职者的比例由2019年的11.3%增长到14.6%。

收入方面，BOSS直聘研究院数据显示，2020年上半年，带货主播的平均月薪为11220元，尽管同比下降了近2000元，在全行业所有岗位中，这一平均薪资仍处高位水平。此外，该领域中收入两极分化现象严重，71%的主播月薪收入在1万元以下，每天工作10-12个小时是生活常态。

分地区看，今年上半年，杭州、广州和深圳领跑“带货经济”发展，无论是岗位需求量还是求职者最向往的目的地，这三个城市均位居三甲。

BOSS直聘研究院数据显示，在企业招聘需求量最大和求职者最向往的前十个城市中，有七个重合，分别为：杭州、广州、深圳、北京、上海、成都和长沙，基本构成了目前“带货经济”的优势集团。北京以微弱的优势超过上海，成为2020年上半年直播带货领域平均招聘薪资最高的城市，求职者平均期望薪资高达13304元。

报告还称，由于带货主播的准入门槛相对较低，薪资待遇相对丰厚，刺激了大量生活服务业和视频直播领域的年轻人以全职或兼职的形式涌入。数据显示，72%的带货主播是转行而来，在转行做主播前，超过一半的从业者从事运营类工作。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)