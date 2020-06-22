端午机票降价两成 周边游依然最热

中新经纬客户端6月22日电 端午节是上半年最后一个小长假，出游呈现冷热不均态势。飞猪数据显示，今年端午除京津冀地区外，全国各地周边游需求较高，整体出游人次已恢复到去年六成，京津冀地区约恢复到去年四成左右。由于假期天数短，整体出游积极性不及五一。

周边游依旧是端午出游的主要方向。不少消费者此前低价“囤”下的旅游套餐，出现一轮兑现出行小高峰。90后是主要出游人群。

来自杭州的郭女士就在今年3月份囤了湘湖逍遥庄园房券，现已成功预约端午出行。郭女士购买时价格是777元/晚，含早送下午茶。而如果按日历实时价格预订，价格则要近1800元／晚。“便宜一半还多，实在是太划算了。”郭女士表示。

短途高铁游已逐渐恢复。端午前5天进入预订小高峰。飞猪数据显示，广州南-深圳北、杭州东-上海虹桥、长沙南-广州南、成都东-重庆北、南宁东-广州南是端午较忙碌的车段。机票方面，价格同比去年跌两成左右，跌幅较五一有所缩小。

分地域看，包邮区表现突出，其次是华南和西南区域。上海、杭州和南京位列前三，带动周边游酒店价格同比增长近20%。广州、长沙、深圳、成都、三亚、重庆和厦门分列第四至第十位。

包邮区人民周边游爱去古镇。据高德大数据预测，乌镇自驾热度最高，西塘、周庄、朱家角和南浔古镇也在前列。南部沿海则已经开启海滩戏水。深圳大梅沙海滨公园、小梅沙、北海银滩、惠州寮镇湾和泉州月亮湾沙滩人气旺。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山表示，今年端午期间，“家门口游”和“生态休闲游”将成为休闲度假主选项。北京第二外国语学院旅游科学学院副院长邓宁则认为，今年游客出游选择更突出风险意识，在品质和卫生安全方面比较在意，中高端旅游商品或是首选。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)