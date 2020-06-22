人民网>>财经

报告：2020年毕业生平均月薪7839元 哪个行业挣最多？

2020年06月22日15:49  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端6月22日电 正值毕业季，58同城22日发布《2020年高校毕业生就业报告》显示，2020年毕业生企业支付平均薪资7839元，医院/医疗/护理行业月薪水平第一，达到11000元。

　　2020年毕业生平均月薪7839元

　　《报告》称，2020年毕业生中95后占比83%，90-94后占比17%。本科学历占比85%，研究生及以上学历占比10%，其他为专科学历。这表明，2020年毕业生中本科生占绝大部分，毕业生学历结构从“金字塔”型转变为“锥形”。

　　薪资方面，2020年毕业生企业支付平均薪资7839元，医院/医疗/护理行业月薪水平第一，达11000元。由于医护人员具备较强的专业技能，特殊时期工作繁忙、任务繁重，因此薪资水平排名第一。

　　从行业上看，计算机/互联网/通信行业备受毕业生欢迎，其次是财务/审计/统计、教育培训行业。10%的90-94后毕业生选择了专业性强的医院/医疗/护理行业；电子/电气、生产管理/研发等技术性行业也更受90-94后欢迎。与90-94后相比，95后更倾向于工作稳定的人事/行政/后勤岗位。

　　一线城市是就业地首选

　　《报告》还称，对于毕业生而言，一线城市是就业地首选，特别是作为经济金融中心的上海。选择一线城市的毕业生，主要考虑因素为就业机会多、经济实力强等优势。

　　此外，新一线城市中的成都呈现出毕业生净流入状态。近年来，成都出台多项人才政策，从落户、购房、生活补助等方面给予人才优惠，吸引了众多年轻学子入住。而愿意留在新一线城市的毕业生，被离家近、人脉资源丰富、饮食习惯适宜、物价低等因素吸引。这表明，一线城市是毕业生奋斗的天堂，新一线城市是宜居宜业的乐园。

　　薪酬待遇和个人发展是毕业生关注的焦点，高学历者认为成长比薪酬更重要。《报告》数据表明，新一线毕业生更关注工作地点和公司性质，一线毕业生更关注能力是否匹配，以及是否能去新兴行业发展。

　　分企业类型看，与民营私企相比，福利待遇稳定、工作作息规律的国企更吸引高学历毕业生。《报告》称，在2020年毕业生中，有86%选择立即工作，93%称愿意加班。在生活态度方面，积极进取，不断学习、热爱生活，珍惜当下、充满激情，热爱挑战是2020年毕业生的标签。

　　近六成毕业生择业“求稳”

　　2020年，受疫情影响，毕业生在求职就业上也发生了变化。《报告》显示，26%的毕业生改变了就业城市，23%的毕业生改变了求职行业。今年应届毕业生57%的毕业生倾向选择稳定的工作，新一线、已找到工作的毕业生则更加求稳，40%的毕业生可接受相对低的薪资。

　　《报告》还表示，与往年相比，零接触、线上化的求职方式，受到毕业生欢迎。89%的毕业生通过线上或线上线下相结合的方式进行面试；69%的毕业生为线上面试的时间灵活度点赞，也分别有63%和57%的毕业生，认为线上面试信息获取具有广泛性、地理位置灵活度高。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流　　编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。 中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个…【详细】

财经

新发地疫情源头待解 冷链物流还靠谱吗　　北京新发地批发市场疫情源起何处，目前仍是未解之谜。 不过，冷链从第一天起就被视作了“涉嫌者”。此后越来越多的流调结果显示，新发地批发市场水产大厅、牛羊肉大厅的环境样本中较多地检测出新冠病毒阳性。已确诊新冠肺炎的人员中，水产销售人…【详细】

财经

解决校外培训机构“退费难”，一纸合约够吗　　为规范校外培训机构服务行为，推动化解校外培训收退费纠纷，近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（以下简称《培训合同》）。 校外培训机构“退费难”“维权难”问题由来已久，一些校外培训机构违规收费、卷钱“…【详细】

财经

北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗　　“6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓…【详细】

财经

人社部推出房地产、生活服务业专场招聘 提供54万个岗位　　人民网北京6月22日电 （记者林露）6月19日至25日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出房地产、互联网、旅游住宿、教育、生活服务业专场招聘，1.5万余家用人单位提供岗位54万个。 房地产专场由猎聘承办，共有链家、龙湖集团、新城控股…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved