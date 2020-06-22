报告：2020年毕业生平均月薪7839元 哪个行业挣最多？

中新经纬客户端6月22日电 正值毕业季，58同城22日发布《2020年高校毕业生就业报告》显示，2020年毕业生企业支付平均薪资7839元，医院/医疗/护理行业月薪水平第一，达到11000元。

2020年毕业生平均月薪7839元

《报告》称，2020年毕业生中95后占比83%，90-94后占比17%。本科学历占比85%，研究生及以上学历占比10%，其他为专科学历。这表明，2020年毕业生中本科生占绝大部分，毕业生学历结构从“金字塔”型转变为“锥形”。

薪资方面，2020年毕业生企业支付平均薪资7839元，医院/医疗/护理行业月薪水平第一，达11000元。由于医护人员具备较强的专业技能，特殊时期工作繁忙、任务繁重，因此薪资水平排名第一。

从行业上看，计算机/互联网/通信行业备受毕业生欢迎，其次是财务/审计/统计、教育培训行业。10%的90-94后毕业生选择了专业性强的医院/医疗/护理行业；电子/电气、生产管理/研发等技术性行业也更受90-94后欢迎。与90-94后相比，95后更倾向于工作稳定的人事/行政/后勤岗位。

一线城市是就业地首选

《报告》还称，对于毕业生而言，一线城市是就业地首选，特别是作为经济金融中心的上海。选择一线城市的毕业生，主要考虑因素为就业机会多、经济实力强等优势。

此外，新一线城市中的成都呈现出毕业生净流入状态。近年来，成都出台多项人才政策，从落户、购房、生活补助等方面给予人才优惠，吸引了众多年轻学子入住。而愿意留在新一线城市的毕业生，被离家近、人脉资源丰富、饮食习惯适宜、物价低等因素吸引。这表明，一线城市是毕业生奋斗的天堂，新一线城市是宜居宜业的乐园。

薪酬待遇和个人发展是毕业生关注的焦点，高学历者认为成长比薪酬更重要。《报告》数据表明，新一线毕业生更关注工作地点和公司性质，一线毕业生更关注能力是否匹配，以及是否能去新兴行业发展。

分企业类型看，与民营私企相比，福利待遇稳定、工作作息规律的国企更吸引高学历毕业生。《报告》称，在2020年毕业生中，有86%选择立即工作，93%称愿意加班。在生活态度方面，积极进取，不断学习、热爱生活，珍惜当下、充满激情，热爱挑战是2020年毕业生的标签。

近六成毕业生择业“求稳”

2020年，受疫情影响，毕业生在求职就业上也发生了变化。《报告》显示，26%的毕业生改变了就业城市，23%的毕业生改变了求职行业。今年应届毕业生57%的毕业生倾向选择稳定的工作，新一线、已找到工作的毕业生则更加求稳，40%的毕业生可接受相对低的薪资。

《报告》还表示，与往年相比，零接触、线上化的求职方式，受到毕业生欢迎。89%的毕业生通过线上或线上线下相结合的方式进行面试；69%的毕业生为线上面试的时间灵活度点赞，也分别有63%和57%的毕业生，认为线上面试信息获取具有广泛性、地理位置灵活度高。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)