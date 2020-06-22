浪潮云洲工业互联网平台2.0发布

人民网北京6月22日电 （记者乔雪峰） 6月22日，浪潮云洲工业互联网平台2.0发布会在线上举行，会议以“云洲启 生万象”为主题，聚焦新基建下浪潮云在工业互联网领域的创新实践、阶段性探索及未来前景，进行全方位的分享和交流。
浪潮云董事长兼CEO肖雪认为，以工业互联网为核心要素的新基建正在推动数字世界由物理数字化向虚拟数字化转变，工业互联网既是满足工业智能化发展的需求，也是新一代ICT技术与工业领域深度融合所形成以数据驱动的新兴应用模式，更是在此基础上形成的全新工业生态体系。如何能够在这一阶段充分发挥平台推动价值，是浪潮云帮助客户成功实现数字化转型的制胜关键。因此，浪潮打造浪潮云洲工业互联网平台2.0，助力全行业客户加速数字化转型进程。
据介绍，浪潮云洲工业互联网平台2.0具有7大核心节点、62个分节点，打造了一个基于5层架构的全堆栈的工业互联网平台，提供从IaaS到PaaS到SaaS的连续体服务，是浪潮长期以来服务企业实践、对数据及安全问题的新认识，也是云洲2.0与此前的最大差异。
会议上，浪潮云还发布云洲质量码平台以及云洲云ERP解决方案，进一步夯实浪潮云洲工业互联网平台2.0整体实力。
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