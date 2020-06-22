人社部：组织开展2020年全国行业职业技能竞赛

人民网北京6月22日电 （任妍）今日，记者从人力资源社会保障部获悉，近日，人力资源社会保障部印发《关于组织开展2020年全国行业职业技能竞赛的通知》，对2020年全国行业职业技能赛事作出统一安排。

据悉，根据工作计划，今年将组织开展一类职业技能大赛10项、二类职业技能竞赛73项，涉及197个职业（工种）。同时，根据党中央、国务院关于决战决胜脱贫攻坚的决策部署，今年还将组织开展全国扶贫职业技能大赛和2020年“三区三州”职业技能大赛。

《通知》指出，2020年全国行业职业技能竞赛要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神，以“新时代、新技能、新梦想”为主题，着力提高职业技能竞赛科学化、规范化、专业化水平，坚持开放、公平、绿色、廉洁的办赛理念，创新竞赛形式、提高竞赛质量、推广竞赛成果，实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，为全面提高劳动者素质、推动经济高质量发展提供坚实基础，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚。

《通知》明确，对一类职业技能大赛各职业（工种）决赛单人赛项前5名、双人赛项前3名、三人赛项前2名和二类职业技能竞赛各职业（工种）决赛单人赛项前3名、双人赛项前2名、三人赛项第1名且为职工身份的选手，经人力资源社会保障部核准后，授予“全国技术能手”。同时，对获得相应名次的选手还将晋升职业资格或职业技能等级。

《通知》要求，各竞赛主办单位要统筹考虑新冠肺炎疫情防控情况和各地对举办大型活动的要求，合理确定各赛事决赛时间和举办地，并应建立健全竞赛监督制度，加强赛事组织、设备采购等环节的规范管理，严格落实中央“八项规定”精神，做到节俭办赛、廉洁办赛，务求实效。同时，要求各地人社部门将选手赛前培训纳入职业技能提升行动范围，按规定落实职业培训补贴政策。此外，《通知》还对选手信息审核、竞赛奖励制度落实、赛事宣传推广等方面提出明确要求。

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