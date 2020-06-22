LPR上半年降息两次 百万房贷月供少94元

22日上午，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年6月22日贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，与前两月相比两类利率均未发生变化。

人民网财经梳理发现，自LPR改革以来，这已是第11次报价。其中，今年上半年LPR已降息两次，两个期限的LPR双双下降。

具体来看，今年2月，1年期LPR下降了10个基点，降至4.05%，5年期以上LPR再度降了5个基点，降至4.75%；今年4月，5年期以上LPR为4.65%，较上一期下降10个基点，1年期LPR为3.85%，较上一期下降20个基点。

上海易居房地产研究院发布最新一期《LPR房贷利率报告》（以下简称《报告》）显示，基于“100万本金、30年期、等额本息”的按揭贷款模式，以6月为例，全国主要城市平均月供为5637元，对比年初5731元的水平，减少了94元。

6月LPR报价维持前值不变 半年已降息两次

据统计，自央行2019年8月开展LPR改革以来，1年期LPR较此前的1年期基准利率累计下调50个基点，今年以来下调30个基点；而5年期及以上LPR累计下调25个基点，今年以来下调15个基点。

中泰证券研究所政策组首席分析师杨畅告诉人民网财经，考虑到1年期LPR的报价机制与1年期MLF利率挂钩，6月15日央行缩量续做MLF，利率维持于2.95%，连续第二个月维持利率不变，已经预示了本次LPR报价持平。

“观察今年上半年LPR利率的走势，总体体现了降息的政策导向。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，对于商业银行来说，在今年上半年三次降准的政策带动下，落实降息政策的积极性在提高，其对于引导房贷在内的中长期贷款利率下调有积极的作用。

他表示，预计下半年利率水平依然有下降的空间，其对于刺激住房交易等也有积极的作用。预计后续商业银行贷款政策将进一步放松，利好按揭贷款业务的办理，其有助于激活观望的购房需求，促进市场交易进一步复苏。

LPR新机制利于降低贷款成本

去年8月17日，央行宣布完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，各银行应在新发放的贷款中主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价。但存量贷款的利率当时并未调整，仍按原合同约定执行。

根据央行的规定，自2020年1月1日起，各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。存量浮动利率贷款定价基准需转换为LPR；今年3月1日起，对于存量房贷，可以按照协商，转为LPR利率。同时，要求存量浮动利率贷款定价基准转换原则上应于2020年8月31日前完成。

“从年初以来，LPR+浮点的计价方式，在一定程度上有利于降低贷款成本，减轻购房者负担。”杨畅说。

严跃进认为，从购房市场角度看，今年上半年房贷利率的下调有助于减少月供的压力，客观上有助于激活部分观望的购房需求，即对于近期的购房交易活跃等有一定的解释作用。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐则举例表示，6月份，贝壳研究院监测的32城平均主流房贷利率继续下行，其中首套利率5.32%，二套利率5.66%，环比5月均下降2个基点，利率水平创18个月新低。2020年以来，首套房贷利率下降26个基点，二套利率下降24个基点，房贷利率降幅大于LPR降幅。

6月17日召开的国务院常务会议做出了重要部署，引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。

“截至目前，中小型存款类金融机构准备金率三次下调，近3月M2同比增速时隔35个月再次上升至10%以上。经过前期降准、降息，目前市场上流动性已经相对充裕。”许小乐表示，加上近期释放的降准信号，预计未来短期内将落地，LPR的继续下调必要性不大。

(责编：许维娜、夏晓伦)