姜俊平：以平台经济掘金产业互联网“蓝海”

人民网北京6月22日电（记者毕磊）随着信息技术的飞速发展和互联网的应用普及，平台经济模式迅猛发展。时至今日，具有高度粘性的平台经济已经成为推动经济发展的新引擎。

去年，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》（下称《意见》）中，指出要持续深化“放管服”改革，围绕更大激发市场活力，聚焦平台经济发展面临的突出问题，加大政策引导、支持和保障力度，落实和完善包容审慎监管要求，推动建立健全适应平台经济发展特点的新型监管机制，着力营造公平竞争市场环境。在今年的政府工作报告中也指出，发展平台经济、共享经济，更大激发社会创造力。

平台经济的政策红利已然释放，在竞争日益激烈的当下，传统企业更需要利用产业平台打通告缺和流通之间的瓶颈，实现产品的有效衔接。创新营销模式，降低运营成本，创造新的盈利点，获得更高利润。平台经济将成为加快传统企业转型的重要推动力。

山东省政协常委、巴龙·央联万贸董事长姜俊平表示，平台经济是以商业模式创新为驱动，以互联网、大数据、智能化为支撑，以共享共赢的理念、优化资源，实现有效需求、有效供给、多产融合、协同发展，最终形成产业集群、与城市集群、有机结合的生态化、可持续、良性循环的新型经济业态。

“第一轮平台经济的竞争已经结束，是以消费互联网为核心的竞争，第二轮平台经济的竞争刚刚开始，是以产业互联网为核心的竞争。”姜俊平指出，未来十年是平台经济推动实体经济变革的十年，是产业集群与城市集群、协同发展的十年。未来几年全球产业互联网、将有100万亿以上的市场，未来不再有公司、只有平台。

据了解，巴龙集团先后在青岛保税港区打造了海关查验服务中心、食品展示交易中心以及体验交易中心，形成了国内首个集海关查验通关、保税仓储、展示交易于一体的全品类、全流程、全追溯、数字化、场景化、一站式、集成化食品专业服务共享平台；另外，建立互联网、供应链、闭环金融、品牌集群四大服务系统，与青岛自贸区、“三大中心”形成山东十六地市本土化、现代食品产业共享平台，对山东最具优势的食品产业、优化升级、协同发展，有望形成山东1.3万家食品企业、3万亿以上的产业链规模。

“以海关查验服务中心为例，投入运营以来，海关派员入驻查验中心，搭建关企合作平台，推行关企一体化办公，关企深度合作、紧贴现场办公，实现一站式、一体化查验通关，效率提升75%以上，速度由原来的2小时缩短到现在的半小时，带动青岛口岸今年第一季度肉类进口量同比增长1.64倍，为食品进出口企业提供了最强的硬件、最快的速度、最好的服务，业务量翻倍增长，吸引了国内外贸易回归青岛。”

据姜俊平介绍，黄岛海关入驻巴龙·央联万贸港海关查验中心，是加强青岛市进出口贸易监管、推动外贸经济发展的重大举措。查验中心作为海关特殊监管区域，具备境内关外功能，是入境一线区域，能够有效推进和推行港区联动，保障畅通无阻的货物流向、流转、查验和技术岗。国内外食品进出口企业充分利用这一合作平台，让全球优质安全绿色食品进入国内市场，也让更多的国内优质农副产品走向国际市场。

“已经有二百余家行业内百强企业和二十余家国家一级协会与平台签订战略合作协议并入住平台。”姜俊平指出，国外优质商品进入中国，有助于完善国内市场体系，推动企业高质量发展，与此同时，巴龙集团也在借助央联万贸城这个平台，将国内的优质产品送出国门，提高中国商品的国际竞争力和品牌影响力。

业内分析人士表示，各类服务业的价值链或者价值网络里都存在着搭建平台的机会。平台一旦建立，就能够吸引各种资源加入，发挥平台的集聚效应，推动整个产业的资源向平台倾斜，创造出巨大价值。平台经济作为创造和聚焦价值的桥梁，正日益成为服务经济中最有活力的一部分。

不仅如此，平台通过对产业资源、市场资源的整合，可为企业提供广阔的发展空间，同时企业进行持续创新，以获得和巩固竞争优势。平台企业自身为了实现高附加值和高成长性，也要持续进行技术创新和商业模式创新，而这些创新带会带动整个产业的发展。

(责编：毕磊、夏晓伦)