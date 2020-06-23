5月债券市场发行债券4.8万亿元

本报北京6月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布5月份金融市场运行情况，数据显示，5月份，我国债券市场共发行各类债券4.8万亿元。其中，国债发行6773.2亿元，地方政府债券发行13024.6亿元，金融债券发行8490.5亿元，公司信用类债券发行8298.1亿元，资产支持证券发行522.7亿元，同业存单发行1.1万亿元。

在货币市场方面，5月份，银行间货币市场成交共计101.1万亿元，同比增长19.48%，环比下降17.54%，同业拆借月加权平均利率为1.25%，较上月上行14个基点，质押式回购月加权平均利率为1.29%，较上月上行18个基点。

此外，5月份，银行间债券市场现券成交21.7万亿元，日均成交1.14万亿元，同比增长29.38%。交易所债券市场现券成交1.3万亿元，日均成交733.98亿元，同比增长109.35%。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 02 版）

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