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全国纳税信用评价结果公布

A级企业数量增速明显

2020年06月23日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月22日电  （记者王观）记者从国家税务总局获悉：2020年全国纳税信用评价结果近日出炉，本次参评的近3000万户企业纳税信用状况持续向好，其中A级企业数量增速明显，B级和M级企业数量稳中有升，C级和D级企业数量持续减少。

　　A级企业数量大幅上升。2020年评出A级企业172万户，较上年增46万户，增37%，A级企业在评价总户数中的占比比上年提高了0.96个百分点。这表明纳税人对纳税信用越来越重视，依法诚信纳税意识不断增强。

　　B级和M级企业总量稳中有升。2020年B级和M级企业总量达2489万户，占评价总户数84.67%。其中，B级占比提升近2个百分点；M级占比下降0.84个百分点。“一升一降”表明守信群体内部结构也在向好发展。

　　C级和D级企业总量持续减少。C级和D级企业共计279万户，较去年减少近19万户，在评价总户数中占比9.48%，较上年下降超过2个百分点，连续2年保持下降。

　　国家税务总局纳税服务司有关负责人表示，从今年评价结果看，纳税信用A级和B级纳税人的数量进一步增加、比例进一步提升，这说明广大纳税人依法诚信纳税的意识、意愿、能力都在增强，也说明纳税信用管理在社会信用体系建设方面的作用越来越突出。

　　近年来，税务部门将纳税信用信息“推出去”“连起来”，不断对接社会信用信息，让守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域享受更多优惠和便利。

　　值得注意的是，建立纳税信用修复机制的探索一直在进行。2019年，税务总局印发《关于纳税信用修复有关事项的公告》，明确自2020年1月1日起，纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的，可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。

　　税务部门提醒，今年的纳税信用评价结果发布后，企业能够主动纠正2019年发生的逾期申报缴税、非正常户等19种失信行为的，仍可在2020年底前向主管税务机关提出修复申请，改善自身纳税信用状况。

　　税务部门将继续完善纳税信用管理制度、优化纳税信用评价方式、拓宽评价结果共享应用渠道，让守信企业一路畅通，失信企业处处受限，持续构建以信用为基础的新型税收服务管理机制，推动税收诚信与国家治理现代化全面接轨，服务经济社会高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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