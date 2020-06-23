六月贷款市场报价利率不变

数据来源：中国人民银行

制图：汪哲平

本报北京6月22日电 （记者吴秋余）22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新的贷款市场报价利率（LPR），其中1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均较上月持平。

去年央行宣布将LPR作为各银行新发放贷款的主要参考，至今已发布11次LPR，其调整有比较强的方向性和指导性。其中，1年期LPR较首期下调了40个基点，与个人住房贷款利率相关的5年期以上LPR累计下调了20个基点。LPR下行可带动企业融资实际利率下行，推动降低实体经济融资成本。

民生银行首席研究员温彬认为，LPR未降基本符合市场预期，从市场流动性上看，6月适逢跨季末、跨半年时点，叠加缴税、债券发行等因素影响，市场流动性边际收紧，资金价格的整体上行对LPR下行形成一定牵制。下一阶段，货币金融政策将继续加大对实体经济的支持力度，引导LPR下行，实现直接融资和间接融资成本“双下降”。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，6月LPR报价不变，并不意味着实际贷款利率也将保持不动。事实上，银行还可能根据信贷政策、客户资质等原因，在新发放贷款中调整实际利率。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 07 版）

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