国家融资担保基金创新模式

本报北京6月22日电 （记者欧阳洁）国家融资担保基金近日牵头政府性融资担保体系与工商银行、农业银行等7家银行签订合同，正式启动银担“总对总”批量担保业务，确定第一个合作年度支小支农政策性担保贷款授信规模1385亿元。

国家融资担保基金有关负责人介绍，银担“总对总”批量担保业务是一项创新担保模式，银行先对担保贷款项目进行风险识别、评估和审批，政府性融资担保机构再对担保贷款项目进行合规性审核确认，不做重复性尽职调查，进行批量担保备案。根据目前的试行方案，担保费率将降低至1%，取消资产抵（质）押要求，并明确了银行与担保机构的风控职责分工等。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 07 版）

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