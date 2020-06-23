上证综指将让资本市场更具活力（锐财经）

日前，上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。据了解，完善指数编制方案是国际主流指数的通行做法。此次上证综合指数编制方案修订充分借鉴了国际指数编制修订经验，有利于上证综合指数更加客观真实地反映沪市上市公司的整体表现。

市场人士普遍认为，适时修订上证综指编制方案，不仅有利于提升上证综指的市场化和国际化程度，更有利于激发资本市场活力、支持创新型企业发展，为市场各方提供更优质的价格信号及投资标尺。

指数编制迎来三大调整

上证综合指数发布于1991年，是中国A股市场第一条股票指数，核心编制方法沿用至今。近年来，随着中国经济发展与资本市场结构变化，各界对上证综合指数编制方案修订有很多呼声，“上证综合指数失真”“未能充分反映市场结构变化”等意见频频出现。

对此，上海证券交易所相关负责人表示，为充分响应市场呼声，进一步提高指数编制的科学性与合理性，更加准确表征上海市场整体表现，上交所、中证指数公司在充分听取市场意见、研究中国资本市场发展变化、借鉴指数编制国际经验基础上，持续研究并慎重启动了上证综合指数编制方案修订工作。

具体来看，上证综指编制修订主要调整集中在三方面：一是在指数样本中剔除被实施风险警示的股票，从而发挥资本市场优胜劣汰作用；二是对于上市新股延期纳入指数，借以规避新股上市初期波动大、估值高等问题，提升指数的平稳性；三是将CDR（中国存托凭证）、科创板股票纳入上证指数，这有利于提升上证综指的代表性。

“被实施风险警示的股票存在较高风险，基本面存在较大不确定性，投资价值受到影响，难以代表上市公司主流情况。剔除被实施风险警示的股票有利于上证综合指数更好发挥投资功能，更好反映沪市上市公司总体表现。”该负责人表示。

在新股调整方面，该负责人指出，当前A股市场新股上市初期存在“连续涨停”及高波动现象。新股以涨停价计入不利于上证综合指数客观反映市场真实表现。

充分反映市场结构变化

对于上证综指诞生29年来首次迎来编制方案的重大修订，市场各方普遍给予了积极评价。

“截至6月19日，沪市A股共有ST和*ST个股92只，上证指数剔除ST和*ST个股，能够使指数更好地反映当前主流上市公司的情况，提高指数的合理性。同时，将这些被实施风险警示的个股剔除，也有助于遏制对于‘绩差股’的炒作，塑造资本市场良好的生态环境。”星石投资总经理杨玲对本报记者表示。

中信建投策略团队表示，现有上证综指虽然具有较高的代表性，但指数中金融地产、工业等传统企业权重占比较大。随着中国经济结构调整升级，很多信息技术等新兴行业成长型企业大量在中小企业板和创业板上市，上证综指需要体现这一市场结构变化。

在京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光看来，本次上证综指编制方案的修订有利于提升上证综指的市场化和国际化，有利于资本市场支持科创企业发展。特别是科创板企业多属于电子、生物等新经济行业，属国民经济转型升级的重要领域，将相关股票纳入上证综指有利于发挥市场的资源配置功能，从而更好地支持国民经济转型升级。

“修订后的上证综指更具科学性，能更好反映新经济发展和社会经济结构的变化，这有利于从制度层面保证上证综指的平稳性、代表性和经济发展相关性，同时为投资者提供更好的投资参考基准。”沈建光对本报记者说。

服务“新经济”“新动能”

在上证综指编制方案修订纳入科创板股票的同时，上证科创板50成份指数也将于7月23日正式发布实时行情。在分析人士眼中，这无疑有利于资本市场更好地服务具有科创特色的“新经济”“新动能”。

“在科创板上市的股票、CDR被纳入指数样本空间，此举有多重积极影响。比如，体现了资本市场对于支持新兴产业、核心科技的重视；能够引导增量资金加大对科创类企业的关注；能够为优质企业回归A股进一步铺平道路。”杨玲说。

上海证券交易所相关负责人进一步指出，科创板证券按照修订后的规则纳入上证综合指数，有利于保障上证综合指数规则的稳定性与连续性。

“截至5月底，科创板上市公司达到105家，总市值1.6万亿元，已成为沪市的重要组成部分，科创板证券计入上证综合指数的必要性日益凸显。科创板上市公司涵盖诸多科技创新型企业，科创板证券的计入不仅可提高上证综合指数的市场代表性，也将进一步提升上证综合指数中科创型新兴产业上市公司的占比，使上证综合指数更好反映沪市结构变化。”该负责人说。

(责编：杨光宇、曹昆)