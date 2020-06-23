南水北调中线累计调水306亿立方米

本报北京6月22日电 （记者王浩）记者近日从水利部获悉：截至6月21日，南水北调中线一期工程累计调水306亿立方米，其调水量相当于黄河年径流量的一半还多，惠及四省市6700万人左右，有效保障受水区复工复产用水需求。

南水北调中线一期工程自4月29日正式启动420立方米每秒加大流量输水工作，6月21日圆满结束，工程运行良好，调度平稳有序。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 01 版）

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