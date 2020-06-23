国办印发《意见》支持出口产品转内销

新华社北京6月22日电 国务院办公厅日前印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在鼓励企业拓展国际市场同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关，促进外贸基本稳定。

《意见》强调，要发挥政府引导作用，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。要发挥企业主体作用，坚持市场化运作，鼓励外贸企业拓展销售渠道，促进国内消费提质升级。要落实地方属地责任，因地制宜推动出口产品转内销工作，重点帮扶本地区重要产业链供应链外贸企业和中小微外贸企业。

《意见》提出三方面举措：一是支持出口产品进入国内市场。加快转内销市场准入，简化出口转内销产品认证程序，简化企业办税程序。促进“同线同标同质”发展，扩大适用范围至一般消费品、工业品领域。加强知识产权保障。二是多渠道支持转内销。搭建转内销平台，鼓励外贸企业对接电商平台，引导主要步行街组织开展出口产品转内销专题活动，组织大型商业企业开展订单直采。发挥有效投资带动作用，重点结合各地新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设需要，组织对接一批符合条件的出口产品转内销。精准对接消费需求，引导外贸企业研发适销对路的内销产品，创建自有品牌，充分利用新业态新模式，促进线上线下融合发展。三是加强信贷保险和资金支持。提升转内销便利化水平。做好融资服务和支持，鼓励各类金融机构提供金融支持，开展应收账款、存货、订单等质押融资，依托大型电商平台加强对中小微外贸企业直贷业务。加大保险支持力度，支持保险公司提供多元化的保险服务。加强资金支持，用足用好外经贸发展专项资金。

《意见》要求，各地方人民政府、各有关部门要高度重视支持出口产品转内销工作。各地方要根据本地区实际出台针对性配套措施。商务部要会同相关部门制定具体工作方案并组织实施，加强政策指导和业务培训。要营造支持出口产品转内销的良好环境，引导拓展国内市场空间，促进公平竞争。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)