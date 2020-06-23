最大单日成交量近五十万手 上海原油期货交易量屡创新高

本报北京6月22日电 （记者邱海峰）22日，上海期货交易所总经理王凤海介绍，今年以来，随着实体避险需求增强，上海原油期货市场规模跨越式增长，交易量、持仓量屡创新高，最大单日成交量近50万手、最高持仓量超过18万手。

当天，上海期货交易所、上海国际能源交易中心、中国石油和化学工业联合会联合主办了“2020上衍能源论坛”。王凤海在论坛上介绍，上海原油期货6月日均交易量达到30万手，日均持仓量超过15万手，较年初分别增长了3倍和4倍；日盘成交量占比从25%提高到50%，部分交易日的亚洲交易时段流动性已超过Brent原油期货，上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现。

根据上期所数据，今年1-5月，上海原油期货主力合约日均波幅在3.7%左右，远低于国际其他主流市场波动水平。截至5月底，上海原油期货一般法人开户数较去年增长36%，日均持仓占比上升至50%左右。其中，套保日均持仓量占比38.5%，为去年同期的3倍。1-6月，上海原油期货共完成交割近2700万桶，占上市以来总交割量约57%，较去年同期增长约1.5倍，涉及阿曼、巴士拉、上扎库姆和卡塔尔海洋原油多个油种，帮助炼厂调剂油种余缺，实现与现货市场的有效衔接。境内外知名涉油企业积极参与交割，套保交割量占比超过40%，期货市场服务实体经济能力显著提升。同时，上海原油期货国际化程度不断提升，今年以来，原油期货境外投资者日均交易量占比约16%，日均持仓量占比约28%。

王凤海指出，上期所将持续优化规则体系，完善交易机制，推动境内外原油现货贸易采用我国原油期货价格作为基准价。统筹规划、有序推进天然气、汽柴油等品种上市，加快推动原油期货期权、原油期货ETF等上市工作，不断完善能源产品序列，丰富风险管理工具。进一步加快期货市场国际化步伐，大力推动国际铜期货、航运指数期货等品种上市，探索合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等多种期货市场对外开放的路径，深化与国际机构的合作交流，吸引更多境内外交易者参与能源期货市场，提升我国能源期货价格影响力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)