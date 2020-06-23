前5个月全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03%

据新华社北京6月22日电 （记者李延霞）记者从中国银保监会获悉，今年1至5月，全国普惠型小微企业贷款平均利率6.03%，较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。
银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，今年以来，企业融资成本明显下降。一季度，制造业贷款平均利率4.32%，较年初下降0.46个百分点。对于如何降低企业综合融资成本，叶燕斐表示，要督促银行机构进一步加强负债端成本管理，不盲目竞争提高存款利率，避免高息揽储，推动银行负债端成本下降，进而引导贷款利率下降让利实体经济。
他表示，近期银保监会就银行机构结构性存款违规展业问题下发专项文件，要求银行科学审慎设计结构性存款，不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款，避免银行机构盲目提高存款成本。
叶燕斐表示，要推进银行机构积极利用互联网、云计算、大数据等技术手段，提高贷款审批和发放效率，减少人工管理成本，进而降低企业融资成本。同时要持续督促银行规范服务收费行为、合理确定资产端利率等。
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