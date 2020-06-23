直播带货就是价格战 羊毛出在谁身上？

直播带货，“6·18”是朵激起来的浪花。风还在继续吹。
主播、明星、企业家，还有抖音、快手等平台携网红一道入场，为刚过去的“6·18”刷新了纪录。越来越多的素人也投入到这场战役中，替自家产品、店铺站台。
不可否认，直播带货完美地桥接了这个时代。人类是媒介动物，一种媒介的兴起往往催生新的商业形态，就像印刷广告之于纸媒盛行，购物频道兴于电视普及，如今最大的流量在网络端，今年尤甚。来势汹汹的疫情对线下业态的冲击有目共睹。再加上与新基建搭边，众人侧目是必然。
从模式上看，直播带货似乎也是多赢之举。平台吸引流量，主播和明星赚足金钱和名气，企业家和商家收割品牌知名度和销量，消费者则薅足了羊毛。
问题在于，羊毛出在谁身上？
直播带货是广告效应和交易场景的无缝对接，拼的既是流量也是销量。从单纯的营销角度看，商家参与直播可以不追求成交额和利率，打开知名度，未尝不是另一种选择。就像“董小姐”首秀，第一位不是卖空调，而是聊情怀。
但绝大多数入局者没有格力的资本，卖货是最直接的也是最根本的。但看直播的消费者是现实的。除了一小撮“有情怀”“用爱发电”的铁粉，打动消费者的无非两个因素：产品本身和价格，简言之，性价比。
太阳底下无新事，左右买卖的，不是渠道，而是市场规律。直播带货就是价格战。
没有最低价，只有更低价。低价补贴在互联网江湖的厮杀中屡试不爽，直播带货难出其右。即便是做到一哥一姐的地位，全网最低价依然是营销时的最大噱头。某种意义上，直播的直，是带货者能够从厂家直接拿货，砍掉中间商，以更优惠的价格抵达消费者。越大牌的带货者，商家的议价空间越有限。
整个直播链条上，商家要为主播的佣金和坑位费买单，如果再加上给消费者让利，直播带货就容易变成一桩“赔本赚吆喝”的买卖。实际上，对不少一拥而上或慌不择路的商家来说，亮眼的销售数据只是座热闹的空中楼阁，背地里只能吞下不赚钱的苦果。
低价模式难以持续。持续的低价，挤压行业利润空间，破坏价值规律。在没有低价刺激时，留住消费的，靠的是产品和用户体验。理想状态下，即便是通过低价打开的市场，形成用户黏性和路径依赖，也只能是产品质量和主播素质。
在不久前那场打破“王不见王”的节目中，薇娅和李佳琦谈起了对行业的认识。他们都不赞同价格战。薇娅说，“主播更多的像是桥梁，把平台和消费者连接在一起”。李佳琦认为，自己是一个可以给品牌赋能的人。若诚如所言，互联网营销师们已经在尝试抛弃价格战的路子了。
直播带货是条新路，别把路走窄了。
618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流 编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。 中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个…【详细】
新发地疫情源头待解 冷链物流还靠谱吗 北京新发地批发市场疫情源起何处，目前仍是未解之谜。 不过，冷链从第一天起就被视作了“涉嫌者”。此后越来越多的流调结果显示，新发地批发市场水产大厅、牛羊肉大厅的环境样本中较多地检测出新冠病毒阳性。已确诊新冠肺炎的人员中，水产销售人…【详细】
解决校外培训机构“退费难”，一纸合约够吗 为规范校外培训机构服务行为，推动化解校外培训收退费纠纷，近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（以下简称《培训合同》）。 校外培训机构“退费难”“维权难”问题由来已久，一些校外培训机构违规收费、卷钱“…【详细】
北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗 “6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓…【详细】