出口转内销 国务院鼓励对接电商平台

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）刚刚过去的“6·18”不负众望地展现了线上带货的能力，而电商平台和网上购物节也将进一步为出口转内销提供助力。6月22日，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，要支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，鼓励外贸企业拓展销售渠道，对接电商平台。

根据6月7日海关总署发布的数据，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值11.54万亿元，比去年同期下降4.9%。其中，出口6.2万亿元，下降4.7%。出口产品拓宽销售渠道迫在眉睫。

《意见》提出要搭建转内销平台，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购物节，设置外贸产品专区。在符合国内疫情防控要求的前提下，引导主要步行街组织开展出口产品转内销专题活动。组织各地大型商业企业与外贸企业开展订单直采，设立外贸产品销售专区、专柜。组织国内采购商在中国进出口商品交易会（广交会）、中国加工贸易产品博览会等采购外贸产品。

“经济全球化的时代，外贸企业要把国内市场当作全球市场的‘中国分场’来拓展。”商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明在接受北京商报记者采访时表示，“在这一过程中，政府部门可以提供更多支持和帮助，如举办线上交易会、线上平台、线上直播带货等。”

事实上，“6·18”期间，各地政府已经在外贸企业对接电商平台方面做了诸多努力与尝试。山东省帮助首批600家生产型出口转内销企业上线1688平台，对企业一次性给予50%的平台会员费补贴。通过1688平台组织促销活动清库存、开店营销等模式，缓解企业出口受阻带来的压力，拓展内销市场。

6月13日，江西省也开启了“江西名优出口产品转内销双线对接大会”线上直播，截至当晚9:30，拼多多主直播间涌入近50万消费者围观拼单，带动江西陶瓷、家具、服装、茶叶等拼多多店铺单日销量增幅达430%。

为更精准地对接国内消费需求，《意见》还提出，要应用大数据、工业互联网等技术，通过个性化定制、柔性化生产，研发适销对路的内销产品，创建自有品牌，培育和发展新的消费热点，推动消费回升。鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。

然而，出口企业通过电商平台转内销仍然面对诸多难点。白明表示，尽管许多外贸企业在积极尝试转内销，但也存在国内外市场采用的标准不同、外贸企业对国内客户需求偏好不了解、国内客户对出口品牌不熟悉、外贸企业国内市场营销渠道不适应等问题。

他指出，“出口产品转内销要做好与国内原有市场的差异化，搭建新的平台，突出自己的特色，尽量与原有的国内市场错位。至于错位的方法，一个是要加大金融支持，另外国内外标准要统一，保护好知识产权，在国内市场扬长避短，这样才能用好这个‘中国分场’”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)