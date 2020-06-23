人民网>>财经

为何商品总秒空？揭秘电商“代拍”江湖

王晓然

2020年06月23日07:42  来源：北京商报
 

　　“6·18”大促，各大电商平台纷纷推出促销活动，店铺上线大额满减优惠券和特价秒杀。而这些活动商品由于价格实惠、数量有限，一上架就被秒空，很多用户即使准时等候也无法抢到。

　　北京商报记者调查后发现，事实上这些被秒空的商品中一部分是被机器拍下，而这背后也催生出一项新的业务——代拍秒杀。

　　消费者：20元“开挂”

　　消费者王晨曦（化名）告诉北京商报记者，自己偶然间接触到了“代拍秒杀”的业务。今年春节前夕，他网购时无意发现一个代拍秒杀群。遇到所需商品在京东、网易考拉、天猫官方旗舰店等平台都出现库存不足的时候，“刷屏”和“比手速”都以失败结尾。

　　“在代拍秒杀群，却抢到了好几次。”王晨曦说，专业代拍一单只需多加20元给群主。

　　王晨曦口中的“代拍秒杀”，流程并不复杂。只需买家提前将需要抢购的商品及链接发给代拍商家，并说明具体色号和尺码，付款相应代拍费后，商家会提供一张二维码让买家扫码登入，接着买家就可以等开拍时间过后，在购物车查看已买到商品并自行付款。

　　随后，北京商报记者在淘宝和闲鱼平台上输入“代拍”“代抢”等关键词，均出现了大量能提供相关服务的店铺，有店铺的主页面上显示：“1499元的贵州茅台、AJ热门球鞋、限量款洛丽塔裙，只要你想要，我都帮你买到，靠谱代拍，在线接单。”有的广告语中还特意标注“未拍中全额退款”的字样。

　　另外，北京商报记者还在QQ、微信、百度贴吧等平台上发现了职业代拍的业务。

　　至于代拍收费标准，则需点“我想要”和商家进行详聊。所拍商品的库存、热门程度不同，商家所开的价格也不尽相同，普遍在5-20元左右。

　　北京商报记者以买家身份咨询了闲鱼上一家代拍店铺，表示需要抢拍天猫超市售价为1499元的贵州茅台。卖家反映，专业抢拍茅台的人数多，命中率并不大，自己之前利用机器只拍到过两次，如果需要尝试则收取20元的辛苦费，没有拍中可以全额退款。

　　代拍：一秒拍上百次

　　一秒内完成上百次的订单提交，是如何做到的？

　　除代拍淘宝、天猫的各类优惠商品，北京商报记者还发现闲鱼上有专门售卖代拍软件的店铺。

　　商品页面显示，该软件使用平台广，淘宝、京东、苏宁、拼多多等多平台均可使用。在支付5元费用后，卖家发来链接和安装教程，并提醒北京商报记者此软件只能在安卓手机中使用，不能抢购优惠券，需抢的东西必须符合能加入购物车这个条件。

　　当北京商报记者询问能否百分百抢到商品时，卖家称：“这是早期的代拍软件，很多平台已经对漏洞进行优化，无法保证能百分百抢到商品，但绝对比手速更快。”

　　调查中，北京商报记者安装了代拍软件后发现，代拍软件设置中有定时代抢、多次提交、自动捡漏等程序。能在一秒内完成上百次的订单提交，如果使用自动捡漏，软件还会处于一直查询库存的状态，在其他买家超时关闭或取消订单时，能立马进行锁定成为自己的待付款订单。

　　北京商报记者在使用中对比发现，使用软件提交订单只与电商平台时间相差0.08秒，而手动提交订单则相差0.5秒以上。

　　一位不愿具名的IT从业人员告诉北京商报记者，撰写此类带有商场秒杀功能的代码并不复杂，利用简单的php和redis就能实现。在B站，也有up主专门进行代拍软件的应用教学。但职业代拍所使用的“BOT”——批量自动化抢购程序，需要专业的技术团队才能实现。

　　程昊然（化名）此前做过一段时间的职业代拍，他向北京商报记者透露，电商平台的职业代拍通常使用小恶魔和落叶软这两个软件，能同时登录多个账号进行抢购，但此类软件售价较贵，需要按年缴纳固定的费用给开发者，而且对服务器的网速十分讲究。

　　律师：触犯刑法

　　“最多一次就是‘双11’大促，一晚上赚了8000多块钱。”程昊然表示自己只帮人代拍，每单收取10元手续费，并不会去加价转卖热门产品，但行业里也有人专门代拍鞋子、名酒等商品进行转卖，获取利润。

　　由于代拍费用不高，却能抢到优惠商品，很多人对代拍拥有巨大需求。北京商报记者注意到，在淘宝一家名为“极速代拍”的店铺中，一条链接就显示月销944件。评价栏中也出现257个评价，多为好评。买家评价称，“很多件都全中”“特靠谱”“3件库存都能抢到简直就是锦鲤”。

　　代拍虽然对消费者产生极大吸引力，但扫描陌生二维码，是否会对个人信息安全产生隐患？对此，北京商报记者询问了多家代拍店铺，客服表示代拍无需提供支付密码，保证账号安全，不会对用户造成任何影响。但记者使用代拍软件的过程中发现，卖家可以通过代拍软件看到买家的地址、电话等个人信息。

　　北京俊理律师事务所”的创始人李俊理律师对北京商报记者表示，代拍本质上是商家利用恶意程序，借助电脑、手机等侵入计算机信息系统，其触犯了《中华人民共和国刑法》285条规定的提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。

　　闲鱼相关负责人告诉北京商报记者，在闲鱼上是不允许出售相关抢优惠券的程序的，平台会进行词条屏蔽，但有些用户利用夹带摄影、拍照等关键词绕开平台监管。今后闲鱼也会优化关键词审核，对相关账号进行处理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

618看就业：新型职业涌现 带动灵活就业新潮流　　编者按：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情为完成既定目标任务带来挑战。 中国经济潜力如何、韧性如何、活力如何？“六保”“六稳”如何顺利实现？作为疫情防控常态化下的首个…【详细】

财经

新发地疫情源头待解 冷链物流还靠谱吗　　北京新发地批发市场疫情源起何处，目前仍是未解之谜。 不过，冷链从第一天起就被视作了“涉嫌者”。此后越来越多的流调结果显示，新发地批发市场水产大厅、牛羊肉大厅的环境样本中较多地检测出新冠病毒阳性。已确诊新冠肺炎的人员中，水产销售人…【详细】

财经

解决校外培训机构“退费难”，一纸合约够吗　　为规范校外培训机构服务行为，推动化解校外培训收退费纠纷，近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》（以下简称《培训合同》）。 校外培训机构“退费难”“维权难”问题由来已久，一些校外培训机构违规收费、卷钱“…【详细】

财经

北京快递派送时效延长 你的“6·18”快递收到了吗　　“6·18”买买买后，你的包裹已经收到了吗？一组来自国家邮政局的数据显示，6月11日-20日，北京地区揽收包裹快递6809万，同比增长22.86%。投递快递包裹8245万，同比增长25.57%。然而，一部分包裹顺利抵京，还有部分可能还停在仓…【详细】

财经

人社部推出房地产、生活服务业专场招聘 提供54万个岗位　　人民网北京6月22日电 （记者林露）6月19日至25日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出房地产、互联网、旅游住宿、教育、生活服务业专场招聘，1.5万余家用人单位提供岗位54万个。 房地产专场由猎聘承办，共有链家、龙湖集团、新城控股…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved