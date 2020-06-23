为何商品总秒空？揭秘电商“代拍”江湖

“6·18”大促，各大电商平台纷纷推出促销活动，店铺上线大额满减优惠券和特价秒杀。而这些活动商品由于价格实惠、数量有限，一上架就被秒空，很多用户即使准时等候也无法抢到。

北京商报记者调查后发现，事实上这些被秒空的商品中一部分是被机器拍下，而这背后也催生出一项新的业务——代拍秒杀。

消费者：20元“开挂”

消费者王晨曦（化名）告诉北京商报记者，自己偶然间接触到了“代拍秒杀”的业务。今年春节前夕，他网购时无意发现一个代拍秒杀群。遇到所需商品在京东、网易考拉、天猫官方旗舰店等平台都出现库存不足的时候，“刷屏”和“比手速”都以失败结尾。

“在代拍秒杀群，却抢到了好几次。”王晨曦说，专业代拍一单只需多加20元给群主。

王晨曦口中的“代拍秒杀”，流程并不复杂。只需买家提前将需要抢购的商品及链接发给代拍商家，并说明具体色号和尺码，付款相应代拍费后，商家会提供一张二维码让买家扫码登入，接着买家就可以等开拍时间过后，在购物车查看已买到商品并自行付款。

随后，北京商报记者在淘宝和闲鱼平台上输入“代拍”“代抢”等关键词，均出现了大量能提供相关服务的店铺，有店铺的主页面上显示：“1499元的贵州茅台、AJ热门球鞋、限量款洛丽塔裙，只要你想要，我都帮你买到，靠谱代拍，在线接单。”有的广告语中还特意标注“未拍中全额退款”的字样。

另外，北京商报记者还在QQ、微信、百度贴吧等平台上发现了职业代拍的业务。

至于代拍收费标准，则需点“我想要”和商家进行详聊。所拍商品的库存、热门程度不同，商家所开的价格也不尽相同，普遍在5-20元左右。

北京商报记者以买家身份咨询了闲鱼上一家代拍店铺，表示需要抢拍天猫超市售价为1499元的贵州茅台。卖家反映，专业抢拍茅台的人数多，命中率并不大，自己之前利用机器只拍到过两次，如果需要尝试则收取20元的辛苦费，没有拍中可以全额退款。

代拍：一秒拍上百次

一秒内完成上百次的订单提交，是如何做到的？

除代拍淘宝、天猫的各类优惠商品，北京商报记者还发现闲鱼上有专门售卖代拍软件的店铺。

商品页面显示，该软件使用平台广，淘宝、京东、苏宁、拼多多等多平台均可使用。在支付5元费用后，卖家发来链接和安装教程，并提醒北京商报记者此软件只能在安卓手机中使用，不能抢购优惠券，需抢的东西必须符合能加入购物车这个条件。

当北京商报记者询问能否百分百抢到商品时，卖家称：“这是早期的代拍软件，很多平台已经对漏洞进行优化，无法保证能百分百抢到商品，但绝对比手速更快。”

调查中，北京商报记者安装了代拍软件后发现，代拍软件设置中有定时代抢、多次提交、自动捡漏等程序。能在一秒内完成上百次的订单提交，如果使用自动捡漏，软件还会处于一直查询库存的状态，在其他买家超时关闭或取消订单时，能立马进行锁定成为自己的待付款订单。

北京商报记者在使用中对比发现，使用软件提交订单只与电商平台时间相差0.08秒，而手动提交订单则相差0.5秒以上。

一位不愿具名的IT从业人员告诉北京商报记者，撰写此类带有商场秒杀功能的代码并不复杂，利用简单的php和redis就能实现。在B站，也有up主专门进行代拍软件的应用教学。但职业代拍所使用的“BOT”——批量自动化抢购程序，需要专业的技术团队才能实现。

程昊然（化名）此前做过一段时间的职业代拍，他向北京商报记者透露，电商平台的职业代拍通常使用小恶魔和落叶软这两个软件，能同时登录多个账号进行抢购，但此类软件售价较贵，需要按年缴纳固定的费用给开发者，而且对服务器的网速十分讲究。

律师：触犯刑法

“最多一次就是‘双11’大促，一晚上赚了8000多块钱。”程昊然表示自己只帮人代拍，每单收取10元手续费，并不会去加价转卖热门产品，但行业里也有人专门代拍鞋子、名酒等商品进行转卖，获取利润。

由于代拍费用不高，却能抢到优惠商品，很多人对代拍拥有巨大需求。北京商报记者注意到，在淘宝一家名为“极速代拍”的店铺中，一条链接就显示月销944件。评价栏中也出现257个评价，多为好评。买家评价称，“很多件都全中”“特靠谱”“3件库存都能抢到简直就是锦鲤”。

代拍虽然对消费者产生极大吸引力，但扫描陌生二维码，是否会对个人信息安全产生隐患？对此，北京商报记者询问了多家代拍店铺，客服表示代拍无需提供支付密码，保证账号安全，不会对用户造成任何影响。但记者使用代拍软件的过程中发现，卖家可以通过代拍软件看到买家的地址、电话等个人信息。

北京俊理律师事务所”的创始人李俊理律师对北京商报记者表示，代拍本质上是商家利用恶意程序，借助电脑、手机等侵入计算机信息系统，其触犯了《中华人民共和国刑法》285条规定的提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。

闲鱼相关负责人告诉北京商报记者，在闲鱼上是不允许出售相关抢优惠券的程序的，平台会进行词条屏蔽，但有些用户利用夹带摄影、拍照等关键词绕开平台监管。今后闲鱼也会优化关键词审核，对相关账号进行处理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)