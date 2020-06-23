科创板半导体股收涨 八成企业市值超百亿

证监会副主席方星海的讲话让科创板半导体企业再度成为市场焦点。6月22日，在半导体板块的带动下，科创板14只半导体股集体收涨，安集科技（688019）一股涨停，截至当日收盘，共有中微公司、澜起科技、华润微等11股总市值超百亿元，占全部14股的近八成。业绩方面，在上述14股中，过半个股2019年实现净利处于同比增长状态。另外，正如方星海所言，科创板半导体阵营也即将迎来扩容，中芯国际、力合微等5家企业已成功过会，距离上市仅一步之遥。

一天新增318亿总市值

6月22日，方星海在“2020财新夏季峰会：重启全球信心”上提到，科创板推出后，创新型企业到科创板上市非常踊跃，比如半导体行业，目前已经有14家企业在科创板上市，接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。

交易行情显示，6月22日开盘，半导体板块开始走强，其中科创板企业安集科技率先封板，随后一度打开涨停板，但公司股票在午后再度封上涨停板，当日收于350.4元/股。除了安集科技之外，科创板其他13只半导体个股亦表现不俗，6月22日均收涨，其中沪硅产业、中微公司、华峰测控、澜起科技4股均涨超5%，当日分别收涨10.38%、8.93%、6.38%、5.57%。

截至6月22日收盘，科创板14只半导体企业中，中微公司、澜起科技、华润微、晶晨股份、华兴源创等11股总市值超百亿元，占全部14股的78.57%，其中芯源微系新晋百亿元市值股，公司在前一交易日总市值为97.94亿元，如今最新总市值为102.73亿元。

经统计，截至6月22日收盘，科创板14只半导体股合计总市值破5000亿元，达5084亿元；而在前一交易日，上述14股合计总市值为4766亿元，仅一个交易日14股合计新增总市值就达318亿元。投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，在大基金的有力推动以及外部环境催化的共同作用下，我国半导体行业的重要性日益凸显，板块估值有望进一步抬升。

过半业绩增势强劲

纵观科创板14只半导体个股，中微公司、乐鑫科技、睿创微纳等8股2019年净利处于同比增长态势，占比达57%。以净利增幅来看，中微公司居首，公司在2019年实现归属净利润约为1.89亿元，同比上涨107.51%；其次，乐鑫科技、睿创微纳在2019年分别实现归属净利润约为1.59亿元、2.02亿元，分别同比增长68.83%、61.44%，8股中也仅上述3股净利增幅在50%以上。

14股中还有6股在2019年实现净利均处于同比下滑状态，沪硅产业、晶晨股份、神工股份、华兴源创、华润微、芯源微在报告期内分别实现归属净利润约为-0.9亿元、1.58亿元、0.77亿元、1.77亿元、4.01亿元、0.29亿元，分别同比下滑902.4%、44.06%、27.8%、27.47%、6.68%、3.94%。

就14股2019年营收来看，华润微、晶晨股份、中微公司、澜起科技、沪硅产业、华兴源创6股实现营业收入均超10亿元，其中华润微以57.43亿元位居榜首。

新时代证券首席经济学家潘向东对北京商报记者表示，随着射频、光学等细分领域需求走旺，叠加国产替代趋势，我国半导体行业有望长期向好。

半导体阵营扩容在即

经Wind统计，截至6月22日，已有力合微、芯原股份、敏芯股份、固德威、中芯国际5家半导体企业科创板顺利过会，除了中芯国际之外，剩余4家公司均已提交注册，科创板半导体阵营扩容在即。

在目前的14只科创板半导体个股中，最近上市的系沪硅产业，该公司在今年4月20日登陆A股，这也意味着科创板半导体板块已经超两月没有迎来“新生”。经统计，力合微、芯原股份、敏芯股份、固德威、中芯国际5家企业已经在赶来的路上。

上交所官网显示，芯原股份、力合微、敏芯股份、固德威4股目前均处在提交注册阶段，已分别在5月25日、5月31日、 6月8日、6月11日向证监会提交了注册申请；中芯国际则已在6月19日顺利过会，目前还未提交注册。

在上述5家企业中，半导体巨无霸中芯国际市场关注度最高，公司的“闪电”上会一事刷新了科创板纪录。知名投行人士王骥跃表示，预计中芯国际提交注册、注册生效进度也会较快，将会在7月22日科创板周年庆之前登陆A股。资料显示，中芯国际目前已在港交所上市，公司科创板上市之后将成为半导体行业首只“A+H”股。针对相关问题，北京商报记者致电中芯国际方面进行采访，不过电话未有人接听。

除了上述公司之外，信大捷安、芯海科技、奥来德、思瑞浦、明微电子、银河微电、富信科技、上海合晶、利扬芯片、盛美股份10家半导体企业也在排队科创板，目前均处于已受理或已问询阶段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)