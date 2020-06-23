19亿欧元不翼而飞 德国支付巨头造假

德国版“瑞幸”踩空。财务造假丑闻发酵以来，当地时间6月22日早间，德国支付巨头Wirecard透露，上周被审计事务所安永质疑的19亿欧元现金很有可能根本就不存在。德国股市开盘后，该公司股价一度重挫近50%，截至北京商报记者发稿，跌幅为38.62%。

“这家一度被视为德国金融业未来的企业已经成为了国家尴尬的象征。”彭博社如此形容Wirecard眼下的处境，以及它与德国政府的密切关系。

位于慕尼黑附近的阿舍姆的灰色总部大楼领跑着德国金融科技业。成立于1999年的Wirecard以线上赌场和色情网站支付业务起家，2006年收购一家银行后，发展成提供全方位支付业务的服务商。过去十年，Wirecard通过收购全球各地的较小支付处理企业、获取新的客户群体来扩张其规模，其中包括2017年获取花旗银行遍布亚太11个国家的2万个客户。目前，该公司主要客户包括FedEX、Fitbit和法荷航集团等。

2018年9月，Wirecard的市场估值一度达到246亿欧元，超过德意志银行，并取代德国商业银行成为达克斯指标（DAX指数）股30强之一，权重仅次于大众、西门子、德银。除了线上支付，Wirecard业务也延展到了加密货币，它的商业故事受到了资本的追捧，包括中国银行在内的至少15家银行为其提供了融资。

不过，至迟从2015年来，Wirecard的商业操作就受到了质疑。2019年1月，英国金融时报曾披露，Wirecard涉嫌在新加坡办公室利用伪造和修改过日期的合约来夸大收入数字。报道称，Wirecard利用“round-tripping”手法，通过多个跨国单位件制造可疑交易，使这些交易在当地审计单位看来是合法的。

去年10月，金融时报再次发文质疑Wirecard的会计操作。报道将焦点对准总部位于迪拜的中介公司Al Alam Solutions，通过引述内部报表，报道称Wirecard的财务团队虚报交易，以误导审计公司安永。

面对上述指控，Wirecard相关负责人多次出面否认，认为这些指控是媒体与沽空者勾结。Wirecard否认之余还得到了德国官方的背书。德国联邦金融监管局2月曾在其官网表示，在4月18日前，全球投资者将被立即禁止对Wirecard建立新的空头头寸或增加现有空头头寸，这是德国首次禁止卖空单一股票。

不过，上周四，Wirecard自曝信托账户中有19亿欧元现金“不翼而飞”，无法向其审计机构安永提供这笔现金存在的证据。该公司表示，存疑的资金占其整个资产负债表总额的近1/4。

Wirecard在后续表态中将自己塑造为了“受害者”。公司方面称，有迹象表明受托人一方向审计师提供了虚假的余额确认单，以欺骗审计师并造成了对此类现金余额的错误认知。目前公司管理层正在向安永努力澄清情况。

目前，该公司已经撤销了2019财年和2020财年一季度财务业绩，原定于周四发布的2019财年审计财报被推迟。此前有消息称，如果在当地时间6月19日仍无法提供审计财报，公司有20亿欧元的贷款可能会被要求提前还款。

受消息影响，截至发稿，Wirecard自6月18日累计下跌83%，市值仅剩20.68亿欧元，较6月17日的129亿欧元的总市值蒸发了108亿欧元。执掌公司18年的首席执行官布劳恩不得不在19日宣布辞职，他所持有的大部分Wirecard股份正遭到平仓。

北京商报综合报道

(责编：李都也(实习生)、李栋)