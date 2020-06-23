小贷市场放款江湖 高昂手续费下资金违规入市

“急用钱去哪儿？办贷款，正规公司正规下款！”经历了一段时间的沉寂，小额贷款广告又开始活跃起来。在各大社交群里，一些自称“小额贷款公司借款”的业务员正在招揽客户， “不下款不收费” 宣传噱头吸引了不少有资金需求的借款人的目光。但北京商报记者进一步调查却发现，这些小额贷款公司通过暗箱操作，借手续费捆绑打起了“擦边球”，游走在监管边缘，推波助澜贷款资金入市，破坏现有的金融市场规则，加剧房地产、股市等行业的不稳定因素。

手续费捆绑触碰借贷红线

以“周转”等词汇搜索，这样的小额贷款群有数十个，“主营各种贷款、均可贷”，在表达了借款需求后，一位自称从业三年的“小贷公司”业务员李严（化名）联系到了北京商报记者，他介绍称，自己是一家小额贷款公司的业务员，可以为用户提供任何借款服务。从李严的口中记者了解到，在疫情的影响下，借款人申请借款的需求很高，小额贷款公司也将客户划为“三六九级”，优先考虑有房、有车、有打卡工资的优质借款人，其次再考虑出现逾期记录、征信不良的借款人。

“我们前期不收取任何费用，只有用户贷款成功后才会收费，全程帮您办理，年化利率12%-18%左右。”李严如是说。北京商报记者了解到，办一笔贷款，小额贷款公司普遍收费为下款金额的5%。 “如果您用钱比较急但自身资质有所欠缺，那我们可以帮你解燃眉之急，如果您申请10万元借款、最后审核下款只有5万元，那手续费也只收取下款资金的5%。”李严说道。

李严提到的年化利率仅有12%是否属实？北京商报记者测算后发现，以用户贷款金额10万元，分36期还清为例，每期还款金额为3777元，利息总额为35972元，按照较科学的利率计算公式（IRR）计算可得，这笔借款的年利率为23.37%。但如果将5000元手续费平摊至每月还款金额来计算，每期还款金额为3961元，这笔借款的年利率为27.72%，已经超过了民事法律应予保护的固定利率为年利率24%的监管红线。如果一次性收取5000元手续费，利用年均复合增长率(Rate）公式计算，这笔借款的年利率为26.64%，也超过了监管规定的红线。

而更多的小额贷款公司则依托中介进行放贷，一家中介机构人士更是直言，“对征信不好的用户一般都推荐小额贷款，用户只要提供身份证就可以，小额贷款公司负责材料包装”。但当记者询问公司名称及是否有监管核准的放贷牌照时，这些业务员只是声称“我们都是正规的公司，没有前期费用、不存在诈骗的情况”。

对借手续费捆绑打利率“擦边球”，麻袋研究院高级研究员苏筱芮对北京商报记者表示，存在此类现象的大概率是贷款中介，通过各种包装、操作等与小额贷款公司的产品进行对接，但也不排除一些违规放贷的小额贷款公司。例如，借款人向贷款中介支付手续费，向金融机构支付贷款利息，而贷款中介和金融机构是两个完全不同的主体。从单个主体来看，二者均未超过红线，因此无法受到监管明确约束，难有良策来维护自身权益。建议借款人通过正规渠道办理贷款业务，莫存在“包装下款”的侥幸心理，以免金融机构发现后提前收回贷款而造成自身损失。

推波助澜贷款资金入市

严打贷款资金违规入楼市、股市一直是监管反复重申的重点，北京商报记者在调查中发现，用贷款资金炒股、买房在小额贷款公司业务员口中也都成为了可以操作的行为。

“我现在需要一笔资金炒股，你们可以操作吗？”在交谈中，业务员先是否定了记者的贷款需求，但当记者进一步追问是否可以“暗箱操作”时，多位小额贷款公司业务员均向记者透露，“可以做这笔贷款，并保证安全地把这笔钱拿出去”。

如何经过多个操作环节，最后贷款资金流入楼市、股市，究其根源主要源自于取现后无法追踪的漏洞。在调查过程中，北京商报记者了解到，一般情况下用户只要在贷款下发后进行取现操作即可。一位业务员介绍，“放款成功后，用户要做的第一件事就是取现，在取出现金后，再转存入别人的账号或者本人另一个账号就可以，这本来就不是很复杂的事情，也是最简单的方法”。

李严告诉记者，什么问题都能规避、钱到账以后去银行取现、然后去别的银行存就可以，或者到账以后用Pos机刷卡、然后转到别的卡片；或者充值到第三方平台，然后再提到别的卡，就可以操作。一位业内资深观察人士表示，因为市场需求的客观存在和利益的驱动，正所谓有需求的地方就有市场，市场旺盛的借贷需求是其生存的根基。乱象背后，可以看出小额贷款公司存在贷款用途审核存在漏洞、违法成本较低等问题。

在零壹研究院院长于百程看来，银保监会多次强调严禁资金违规流入房地产市场，严厉打击“首付贷”等行为。限制信贷资金违规进入楼市，是落实“房住不炒”、脱虚向实、防控风险的客观需要，同时，将资金贷给没有购房能力的个人用于购房，其业务风险也比较大。

规范持牌经营

近年来，“灰色小贷”屡禁不止，监管对小额贷款行业的整治力度也在继续，截至目前，包括北京、湖南、河南、四川、山西、天津在内的多地均已开启针对小额贷款公司的整治风暴。虽然监管严格督促各小额贷款公司严格整改，但小额贷款行业中出现的“高利贷”、不正规的“暴力催收”等问题仍然存在且更加隐蔽。

在苏筱芮看来，小额贷款公司通过一些不规范的行为逐利资金会破坏现有的金融市场规则，加剧房地产、股市等行业的不稳定因素。对小额贷款公司来说，应对客户资质审核把关，不符合资质的一律不下款，加强风控识别，很大程度上减小高额手续费的存在空间。于百程进一步指出，小额贷款公司目前由地方金融监管部门制定监管办法并进行监管，但其监管基本原则与银行等持牌机构应一致。比如必须持牌经营，贷款利率或者总贷款成本在市场化前提下，不得超过司法部门规定的上限，在营销、催收等方面需要透明合规。北京商报记者 岳品瑜 宋亦桐

(责编：李都也(实习生)、李栋)