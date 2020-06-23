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LPR维持不变降准降息仍有空间

潘福达

2020年06月23日07:52  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年6月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%、5年期以上LPR为4.65%，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

　　新一期LPR和5月相比依然维持不变。从LPR机制推出以来，5年期以上LPR利率已累计下降了20个基点，从4.85%降到了4.65%，以首套房贷100万元贷款30年为例计算，每月房贷可以少还120多元，虽然5月和6月维持在4.65%，但总体来看降息幅度明显。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，LPR未降基本符合市场预期，近期资金市场走势以及央行流动性调控基调都提前预示了本月LPR大概率不会进一步下降。但市场普遍认为降息降准的大趋势尚未转向，6月17日召开的国务院常务会议就明确提出，要综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。下一阶段，货币金融政策将继续加大对实体经济的支持力度，降准和降息仍有空间和必要。适时适度调降存款基准利率，引导LPR下行，将可实现直接融资和间接融资成本“双下降”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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