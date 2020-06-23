LPR报价连续两月未变 多地房贷利率稳中微降

原标题：政策未松动 多地房贷利率稳中微降

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年6月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。1年期和5年期以上LPR均与上月持平。不过多位市场人士预期，后期LPR报价仍有下降空间，将有助于带动房贷利率的下调。

多份机构最新发布的报告显示，伴随今年上半年多次“降息”，多地银行的房贷利率已呈现出稳中趋降的态势。但目前涉房金融政策“房住不炒”基调未有调整。业内人士也表示，在利率下行、多地人才落户配套政策密集发布等因素的助推下，房地产市场显现出复苏迹象，不过受到部分城市疫情防控再度升级的影响，后期走势仍存不确定性。

LPR连续两月未变

下行仍有空间

6月LPR报价出炉，1年期和5年期以上LPR均与上期持平，基本符合市场此前的预期。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示，本月MLF招标利率未做下调，与之挂钩的LPR因此也就没做调整。与此同时，目前央行加强打击资金空转套利行为，货币政策工具使用更加谨慎。

5月至6月，LPR报价已经连续两次未变。不过多数业内人士认为，后期LPR仍存在进一步下行空间。6月17日召开的国务院常务会议部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。

中国民生银行首席研究员温彬表示，国务院常务会议政策部署释放了积极的信号，有助于对市场关于政策收紧的预期给予一定修正。下一阶段，货币金融政策将继续加大对实体经济的支持力度，随着CPI涨幅进一步回落，降准和降息仍有空间和必要，适时适度调降存款基准利率，引导LPR下行，实现直接融资和间接融资成本“双下降”。

东方金诚首席宏观分析师王青也表示，考虑到海外疫情对国内宏观经济运行带来的影响，下半年GDP增速向潜在经济增长水平回归过程中，仍需要宏观政策进一步发力，其中对货币政策逆周期调节的需求并未减弱。“由此我们判断，今年在金融系统加大对实体经济让利的同时，以宽货币推动宽信用仍是货币政策的主要传导路径，下半年政策性降息、降准过程有望持续推进。”他说。

多地房贷利率稳中有降

住房交易活跃

上海易居房地产研究院22日发布报告称，从历史数据看，今年上半年LPR已公布了6期，其中在2月份和4月份分别做了下调，体现了降息的政策导向。对于商业银行来说，在今年上半年三次降准的政策带动下，落实降息政策的积极性也在提高。

实际上，多地的房贷利率已呈现稳中有降、温和下行的趋势。融360大数据研究院对全国41个重点城市674家银行分支机构房贷利率的监测数据显示，在5月20日至6月18日的数据监测期内，全国首套房贷款平均利率为5.28%，环比下降4个基点；二套房贷款平均利率为5.60%，环比下降3个基点。

融360大数据研究院分析师李万赋表示，一线城市目前房贷利率变化还是比其他城市更稳一些，和LPR变动幅度的同步性更高；其他城市变化差异更大一些，平稳、小幅微调和大幅下降的都有。

“每个银行在LPR基础上的加点基本是一致的。今年以来，LPR在下行，因此房贷利率也在下行。”北京一位房地产中介人士介绍说。

“上半年市场流动性合理充裕，商业银行资金成本持续下行，有空间下调房贷利率。”董希淼表示。与此同时，房贷资产一直是相对优质的银行资产，银行也有动力继续积极布局该领域业务。

易居房地产研究院报告分析称，今年上半年房贷利率的下调有助于减少月供的压力，客观上有助于激活部分观望的购房需求。其发布的最新数据显示，6月上半月，其重点监测的13个城市二手房成交量为41663套，较2019年同期增长19.5%，创2016年10月以来的新高。

“预计下半年LPR有进一步下调的空间，这有助于带动房贷利率的下调。结合新盘供应增加、房企积极降价促销等因素，住房交易有望进一步活跃。”该报告称。

楼市现回暖迹象

“房住不炒”基调不变

业内人士表示，虽然今年第一季度房地产市场受疫情影响降到冰点，但目前市场已经显现出持续复苏的态势。住房交易量的大幅回暖就是例证之一。

“房地产市场的小阳春已经出现。”中原地产市场研究中心首席分析师张大伟表示，除了房贷利率的稳中趋降之外，多地最近密集发布人才落户配套政策也是助推房地产市场复苏的重要原因。

南昌市6月22日发布《关于支持大学毕业生和技能人才来昌留昌创业就业的实施意见》明确了落户有奖励、就业有补贴、创业有扶持、购房有实惠等多项措施。6月20日，浙江省义乌市也进一步调整人才政策，指出取消户籍要求、调整在义乌工作（社保缴纳）满2年以上要求及调整按揭贷款首付款比例要求。

“累计来看，截至6月中旬，我国已有超过百城发布吸引人才的新政。在人才配套政策中，放松落户、给予购房补贴等成为各地吸引人才主要手段。”张大伟说。他认为，信贷政策与人才政策微调将对未来房地产市场走向产生重要影响。

不过，部分城市疫情防控再度升级或给后期楼市走势带来不确定性。诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱预计，随着疫情防控再度升级，6月市场需求将延缓释放，各城市价格上涨动力或有所不足。

值得注意的是，在流动性合理充裕、房贷利率有望继续下行的情况下，房地产调控仍将坚守“房住不炒”的定位。央行日前发布的《中国区域金融运行报告（2020）》指出，下一步，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。坚持因城施策，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，完善长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)