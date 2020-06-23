税务总局：将加大对冒用个人身份信息涉税非法行为打击力度

22日，《经济参考报》记者从国家税务总局获悉，为维护正常的经济税收秩序，保护自然人纳税人合法权益，税务部门与公安、教育等部门通力合作，依法查处了一批冒用个人身份信息偷逃税款的违法企业。
据了解，近日，在北京、深圳、河北三河、浙江宁波等地出现多起冒用在校大学生信息虚假申报纳税以达到偷逃税款目的的案例，均已被相关税务稽查部门依法查处。
业内指出，这些案件的共同特点是：精心“设计”偷税手段。涉案企业的主营业务是提供信息咨询服务，企业经营者冒用个人身份信息，把企业从盈利“扭转”为亏损，最终达到偷税目的。精准“发放”伪造工资。伪造的员工工资均在个人所得税起征点以下，只需申报而无需代扣代缴个人所得税，不会增加实际成本。精确“瞄准”下手对象。涉案企业冒用的员工身份大多为在校大学生，由于大学生群体尚未真正就业，对自身的个人所得税信息关注度较低。
税务总局相关部门负责人指出，下一步，税务部门将继续积极与相关部门密切沟通协调，加大对冒用个人身份信息实施偷税行为的打击力度，切实保护公民合法权益，营造公平公正的税收营商环境。
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