创业板注册制改革 首批33家企业获正式受理

创业板改革并试点注册制又迈出重要一步。6月22日，深交所通过发行上市审核业务系统，发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知，首批受理的33家在审企业，由18家保荐人保荐，其中首发企业32家、再融资企业1家。
从拟IPO金额来看，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以138.7亿元位列榜首。此外，还有北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司、易点天下网络科技股份有限公司、东莞怡合达自动化股份有限公司等公司募资额超10亿元。
深交所表示，对在审企业申请文件进行核对并作出是否受理决定时，着重检查申请文件的齐备性。深交所强调，发行人和中介机构应严格对照相关规则要求，做好招股说明书等申请文件的制作，确保申请文件齐备、规范，避免后续不必要的补正，提高申报工作效率。
此外，按照《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》要求，2020年6月15日至2020年6月29日，深交所仅接收在审企业提交的相关申请。如在审企业未在前述期限内提交申报，视为新申报企业。
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