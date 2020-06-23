原标题：部分国家推进“解封” 多重风险考验欧洲经济

欧洲多国本周继续加大“解封”力度，为复工复产和夏日经济创造条件。即将公布的市场和官方最新数据可能印证欧洲经济已渡过最困难时期，但多重风险仍对复苏前景持续产生压力。

西班牙等国取消隔离

此前遭受疫情影响最严重的西班牙和英国等欧洲国家本周将继续加大“解封”力度，进一步取消人员往来限制是主要措施。

西班牙国家紧急状态21日结束，欧盟成员国公民和来自申根区国家的访客入境西班牙不必隔离14天。英国访客享受同等待遇。

西班牙是欧洲新冠肺炎疫情最严重国家之一，施行较严格的“封城”措施。路透社报道，西班牙迄今确诊新冠肺炎病例超过24.5万例，死亡病例超过2.8万例。西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚先前说，疫情彻底结束前，西班牙将一直强制要求戴口罩。

旅游业收入对西班牙国内生产总值的贡献超过10%，重启旅游业对西班牙而言至关重要。路透社报道，每年到访西班牙的外国游客中，英国人占比超过五分之一。

西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚20日接受英国广播公司采访时说，西班牙将不再对来自英国的访客实施入境隔离。“21日开始，英国访客将获准自由进入西班牙，和来自欧盟成员国和申根区国家的访客一样无需隔离。”

英国方面，英国首相约翰逊将于23日公布放松疫情防控措施，同时还将宣布关于是否应放松两米社交距离规定的评估结果。

疫情封控措施冲击英国经济，尽管“非必需品”零售商已于上周获准恢复营业，但许多企业尤其是酒店与休闲行业企业仍关闭。首相办公室表示，约翰逊将告诉议会，根据政府的解除封控路线图，哪些行业将获准在7月4日重启。每个行业都将获得详细的指引，确保安全。星期日电讯报称，约翰逊还将宣布调整社交距离指引，民众之间将只需要保持一米距离，前提是采取戴口罩等额外保护措施。

可能已渡过经济最坏时刻

随着前一阶段复工复产的推进，欧洲多国显示出经济已渡过最困难时刻的信号。

德国中央银行德意志联邦银行行长延斯·魏德曼21日说，德国经济“应该”已经走出疫情导致的低谷，正在“相对缓慢”复苏。魏德曼接受《法兰克福汇报》记者采访时说，“低谷应该已经在我们身后，情况正在好转。不过，深度衰退之后的复苏相对缓慢。”

魏德曼在采访中说，疫情期间，如果德国今年秋季出现企业破产潮，政府有能力提供进一步救助。

德国政府3月下旬出台1.1万亿欧元经济救助计划，本月早些时候宣布再注资1300亿欧元提振经济。为防控疫情，德国3月下旬关停非必要生产和商业活动，4月下旬开始逐步复工，目前仍要求民众保持社交距离，禁止举办绝大多数大型活动。

23日，英国、欧元区将公布6月份采购经理人指数（PMI），该指数衡量各国制造业和服务业的健康状况。FXTM富拓市场分析师陈忠汉表示，数据可能显示疫情最糟糕的时期已经过去。

另外，国际货币基金组织（IMF）定于24日发布最新经济增长预期。今年4月，IMF预测2020年全球GDP将萎缩3%，这将是近一个世纪以来最严重的衰退。陈忠汉说，IMF本周发布的经济展望可能更加悲观，但市场基本上已消化这种可能性。“如果IMF透露出最糟糕时期已经过去的信号，则可能提振全球市场风险偏好。要从基本面上证明较高风险资产3月份以来的涨势是合理的，全球经济的持续复苏至关重要。”

多重风险仍需警惕

尽管欧洲多国经济重启步调加快，但二次疫情反扑、措施后续不足等风险将打压经济复苏前景。

欧盟共同的经济复苏计划未能按预期获批。在欧盟最新召开的视频峰会上，欧委会主席冯德莱恩敦促各国尽快就大规模“恢复基金”的实施细则等达成一致，以推动经济回归正轨。欧盟当前提议设立一项规模达7500亿欧元的“恢复基金”，用于帮助欧盟成员国在疫情后重建经济，但各方就这一基金的资金来源和使用方法等实施细则未能达成共识。

另外，专家对未来复苏资金缺口也表示担忧。

奥地利维也纳国际经济研究所（WIIW）、德国杜塞尔多夫宏观经济及经济形势研究所（IMK）、法国经济局势观察所（OFCE）近日在一份分析报告中指出，欧洲至少需要斥资2万亿欧元进行大规模投资，方能克服疫情危机带来的不利影响。报告建议，投资分散在今后十年中进行，其中5000亿欧元用于各个成员国内部的工程，尤其应侧重在疫情中损失惨重的国家；其余1.5万亿欧元则应投入欧洲共同的项目。该研究结果表明，欧盟层面复苏经济的资金规模远远不够。

随着近期边境开放，欧洲也面临难民偷渡数量上升压力，增添疫情防护和经济风险。欧洲边境管理局的最新数据显示，5月非法入境欧盟的移民和难民大约有4300人，为4月人数的近3倍。分析认为，随着欧洲各国疫情趋稳，偷渡至欧洲的非法移民和难民人数开始猛增。

为应对潜在的新一轮难民潮，意大利、西班牙、希腊、马耳他和塞浦路斯等地中海五国联合致信欧盟，呼吁欧盟迅速协调成员国，妥善解决难民的分配和安置问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)