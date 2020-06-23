云端广交会：“中国担当”激发世界贸易新动能

近2.6万家海内外企业参展，180万件商品，数万个直播间同时在线，众多全球首发、广交会首发产品集中亮相，“三自一高”产品持续增多……特殊形势下，数以万计的中外企业齐聚云端，进行全天候网上推介、供采对接、在线洽谈，真正实现了足不出户做生意、签订单。

分析指出，新冠肺炎疫情给全球经济贸易活动带来了巨大冲击，许多大型国际展会纷纷取消或延期举办。此种情况下，第127届广交会仅用两个多月时间便实现整体移至“云端”，并以多个创新呈现一场史无前例的世界贸易网上盛宴，以实际行动为全球贸易注入新动能。

云端盛宴 集聚中外企业目光

日用消费品6个展区、3500家企业，纺织服装9个展区、4481家企业，五金工具2个展区、2290家企业，电子及家电3个展区、2490家企业，机械5个展区、1606家企业……16个大类50个展区，呈现在世界各地采购商屏幕上。

家庭冰球台、便携式充气足球门……本届广交会上，广东水灵科贸有限公司主打的便携式、户内运动产品颇受欢迎。该公司销售总监冯华江说，广交会开幕前两天，他们便收到了来自英国、意大利、新加坡、日本、韩国等多国采购商的100多份咨询。有的甚至进展到了实质性阶段，来自德国的客商直截了当地询问能否定制颜色和图案，希望发送样品过去。

“我们紧抓消费者需求，顺应疫情催生的‘宅经济’，跑步机、足球台等室内运动器材的海外销量都不错。这次营销策略也是主攻这方面。”冯华江说。

此外，为使直播效果最大化，广东水灵科贸有限公司专门成立工作团队，用英语等多种语言直播，实景操作各类器材，达到场景化营销效果，并将提前录制的运动小视频投放到社交媒体，吸引流量。同时，公司还安排客服24小时在线服务，保证生意随时谈得起来。

《经济参考报》记者还看到，在老牌广交会参展企业苏美达的直播间中，变身主播的业务员熟练运用视频演示、VR展示工厂实景、直播讲解等营销方式，让客户充分了解产品背后的故事，激发洽谈动机、营造洽谈氛围。“这是苏美达此次参展的主打产品FIRMAN双燃料变频发电机，它具有低噪音、低排放、低油耗、安全可靠、数码控制等特点，更适用于手机、笔记本等电器，可在户外野营供电和灾难天气如飓风、地震中应急……”苏美达股份有限公司董事长杨永清说。

屏幕的另一端是如约赴会的广大采购商。“我与中国企业打交道的数十年间，广交会一直是我寻找产品、代理商及加工厂的主要渠道。”远隔重洋的美国采购商约翰·克拉克在“云端”如期赴第127届广交会之约。他说，纵使时间改变、地点改变、方式改变，对广交会的期盼没有丝毫改变。他还不断鼓励其他美国企业加入其中。

“广交会在网上举办，不仅能帮助埃及采购商提高采购效率，节约采购成本，还为埃中两国企业家沟通交流搭建了平台，为疫情期间两国经贸合作提供了新的发展机遇。”在此前举行的广交会全球云推介活动上，埃及亚历山大企业家协会主席穆罕默德·萨卜里的话道出了众多企业的心声。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对《经济参考报》记者表示，从目前效果来看，网上广交会更加高效地汇集了来自世界各地的需求，帮助企业获取更多订单，携手贸易伙伴应对疫情不利形势的挑战，共同挖掘市场需求和机遇。“无论是进出口交易撮合，还是促进投资项目洽谈，广交会对于中国和各贸易伙伴国恢复增长、对于稳定世界经济都在作出实实在在的贡献。”

有备而来 开辟贸易新通道

值得注意的是，将这个“全球最大综合性贸易展会”整体搬上云端，从筹办到开展只用了两个多月。在感叹中国速度的同时，还应看到，这一平台的搭建正是基于长期的准备。

记者从商务部了解到，广交会开办63年，从未放慢创新的脚步。尤其在近些年，顺应国际贸易方式多样化的发展，广交会也在积极创新，顺应信息技术快速发展的趋势，持续加快数字化转型，稳步推进智慧广交会建设，取得了阶段性成效。

新冠肺炎疫情为这一进程按下了“快进键”。在世界贸易通道受阻形势下，4月7日召开的国务院常务会议决定，第127届广交会于6月中下旬在网上举办。

“面对时间紧、内容新、任务重的新形势，我们坚持创新、专业、精准、精细的工作理念，进一步完善采购商营销体系和全球营销网络，充分利用各类营销对象、营销渠道、营销工具及其营销组合，迅速开展全球营销推广。”广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇在回答《经济参考报》记者提问时表示，其通过各大社交媒体向172万粉丝精准推送最新信息，向老采购商发送邀请邮件，以新媒体渠道开展营销推广，利用“互联网+云平台”开展形式多样的宣传，并借助23场“云推介”吸引更多境外采购商观展。

在这一平台的转换过程中，广交会还实现了全新的结构设计和流程再造。记者看到，广交会网上平台设有展商展品、供采对接、大会服务、跨境电商专区等五大板块，数以百万计的展品正在通过图文、视频、3D、VR等多种形式展示给全球采购商。

在10×24小时的网上直播间里，既可以与客商在网上单独面对面洽谈，也能通过网络直播面向全球的客商进行宣传和推广。

如此巨大的信息量，如何在短期内“搬迁”，并实现有序呈现、精准对接？华南理工大学教授车文荃表示，支撑“网上广交会”得以实现的，一方面是政府的强力推动，另一方面是充满活力的中国互联网产业，以及持续推进的5G、云计算、大数据、人工智能、工业物联网等新型数字基础设施建设。

车文荃指出，这次广交会，采用网上展示、直播推介、供采对接、在线洽谈等多种模式，突破了空间的限制，创造了一个展会的全新模式。这背后，需要强大的技术平台的支撑。

记者了解到，作为第127届广交会技术服务商，为保证首次云上广交会的顺利举行，腾讯提供了充足的云计算资源，广州有两处数据中心正在为广交会提供服务，南京数据中心则在提供灾备服务，确保网上广交会顺利举办。

此外，为提供覆盖展前、展中、展后的全流程解决方案，还有很多部门在通力合作，为线上会展的智能匹配、互动展示、翻译、洽谈、签约等重要环节提供解决方案，共同完成网上广交会信息安全、数据安全、内容安全保障。

在李晋奇看来，把连续举办63年的广交会整体搬上云端，是广交会在更深层次上拥抱数字化的全新尝试，已经成为“互联网+会展”的标志性事件，必将进一步助推广交会线上线下深度融合发展，打造“互联网＋”时代的竞争新优势。

多方动员 为高效合作提供保障

在云端搭台、广纳宾客的同时，多方总动员的后方保障工作也在同步推进，在知识产权保护、金融服务、通关便利以及人员往来等多方面出台支持举措，为展客商实现高效合作护航。

在知识产权保护方面，针对网上举办的特殊要求，广交会建立了“线上+线下”相结合的模式处理投诉，从健全预防机制、建立线上投诉处理平台、提升专业服务能力等多方面加强知识产权保护，保护展客商权益。记者从广东省商务厅获悉，相关部门已经从知识产权侵权风险排查、选派抽调专家加强技术支撑、制定应急预案等方面入手，切实防范和降低网上举办广交会可能出现的侵权风险。

在金融支持方面，参展企业将享受到量身定制服务。记者从商务部了解到，本届广交会首次在网上平台开设金融服务专区，与国内大型金融机构开展合作，为参展企业定制专属金融产品，提供包括融资、跨境结算、出口保险和通关等全天候、全流程的精准金融服务，授信额度更高、结算费率更低、融资渠道更便捷，切实助力广交会参展企业拿订单、保市场、降成本。

在通关便利方面，海关也在积极部署。13日，海关总署发布文件，决定在北京、天津、广州等10个地方海关开展跨境电商企业对企业（B2B）出口监管试点。海关总署口岸监管司相关负责人表示，本届广交会将同步联合跨境电商综试区和跨境电商平台企业开展线上交易。“通过广交会线上成交的货物可通过新的监管方式通关，享受新模式带来的通关便利。”

记者还了解到，为确保广交会网络安全，在国家有关部门的指导下，广东省建立了网络安全工作专班，建立完善相关工作机制，各部门加强联动、密切配合，从风险排查、宣传引导、监测预警、商业数据保护、网络诈骗打击等方面确保广交会网络安全，严密防范安全风险。

另外，为保障订单如期履约，广交会也作出了延伸部署。在为期10天的网上展会结束后，对于采购商和参展企业洽谈签约、实地验货需要派员入境等情况，还将制定专门的疫情防控方案，细化重点嘉宾和采购商豁免隔离措施。

商务部研究院副研究员庞超然表示，网上广交会的举办不仅是形式的转变，更是新合作方式的探索，一系列配套支持举措以及众多部门的鼎力支持，为中外企合作打通“快速通道”，吃下了“定心丸”。

中国担当 为世界贸易增添新动能

“在网上举办第127届广交会，既是应对疫情影响、稳住外贸外资基本盘的创新举措，也是维护多边贸易体制、支持经济全球化的实际行动。”商务部新闻发言人高峰说。

连日来，24小时不间断地网上洽谈，在为众多中外企业搭建起对接的桥梁、打通产销对接堵点的同时，也给企业增添了信心。

杨永清直言，十分看好本届广交会“突破时空限制，云端链接全球”的机遇。“坚信在广交会这个综合性的全球化大平台上，通过线上平台与线下本土化服务相结合的方式，公司一定能够达到超越以往的参展效果。”

广州轻工工贸集团有限公司副总经理陈家园也对记者说，网上广交会有效促进了集团快速融入在线交易和直播经济，把数字经济变为开拓业务的长期资源。

不仅国内企业，国际社会也对广交会给予高度评价。在中国对外贸易中心与捷克政府协会“云签约”上，捷克政府协会会长基利·万库拉表示，作为享誉全球的知名展会，广交会为捷中两国企业搭建了一个高效的沟通交流平台。“规模如此大的展会能在短时间内整体搬到网上举办，是项大胆创新举措，实在让人钦佩。希望双方合作能为两国企业带来实实在在好处。”

这些只是广交会上的缩影，还有更多的磋商、成交在上演。“网上广交会正在为特殊形势下的世界贸易开启新通道，注入新动能，这既是中国责任所在，也是中国担当的体现。”张建平表示。

在张建平看来，今年全球外贸都将会有大幅度下滑。世界贸易组织预计，全年全球跨境贸易将下滑13%至32%。这种情况之下，作为世界最大的货物贸易国家、第二大服务贸易国家，中国做好稳外贸，将对全球外贸的稳定发挥关键支撑作用。

“中国正在努力加强国际合作，推动全球供应链和价值链衔接，为保全球供应链稳定做出中国贡献。”张建平认为，在这一过程当中，我们还要通过继续推动经济全球化和区域经济一体化两个轮子，不只让我国稳外贸能见成效，也让我们的贸易伙伴、供应链伙伴共同获益，为全球贸易增加新动能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)